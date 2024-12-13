Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте

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В Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.
Конфликт произошёл на девятом этаже, когда женщина с собакой вошла в лифт. Пострадавшая попыталась выйти, но соседка помешала этому, заблокировав кнопки. В ходе стычки собака прыгнула на женщину, и ей пришлось оттолкнуть животное ногой, чтобы защитить ребёнка. После этого хозяйка собаки напала на соседку вместе с питомцем под детские крики.
Пострадавшая получила лёгкие травмы и обратилась в травмпункт. Ребёнок не получил увечий благодаря действиям Евгении, которая смогла его защитить.
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«Мы с младшей дочерью ехали с 15-го этажа. На девятом они зашли. (...) Я просто прижалась к стенке, держа ребёнка за спиной. В итоге собака прыгнула, и я оттолкнула её ногой. Мы смогли выйти, но соседка напала на меня, конечно, вместе с собакой», — поделилась мать.
Пострадавшая получила лёгкие травмы и обратилась в травмпункт. Ребёнок не получил увечий благодаря действиям Евгении, которая смогла его защитить.
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Мария Моисеева