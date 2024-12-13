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Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок

В Японии девушка скрыла тело новорожденного в мусорном мешке
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Японии, префектуре Тиба, полиция задержала 20-летнюю девушку, которая оставила свою новорожденную дочку в полиэтиленовом пакете, спрятанном в мусорный мешок, и держала тело в своем доме.
Инцидент случился в октябре 2024 года. JapanToday передает, что 20-летняя Акане Томиока родила девочку 14 октября в ванной комнате у себя дома. Младенец был затем помещен в полиэтиленовый пакет, а тот, в свою очередь, в еще один — цветной и непрозрачный, мусорный.

Останки малышки обнаружили старшие брат и сестра молодой матери, которые проживали вместе с ней. Они сразу позвонили своим родителям, живущим отдельно.



Мать задержанной обратилась в полицию. Во время звонка она встала на сторону дочери и оправдывала ее действия, предполагая, что ребенок погиб до того, как его поместили в мусорный мешок.
«Моя дочь родила ребёнка дома, и он, должно быть, был мертворождённым», — объясняла мать.
Однако аутопсия, проведенная полицией, не смогла подтвердить слова матери. Так как точная причина смерти младенца не была установлена, то полиция не исключила вероятность намеренного убийства ребенка.

Случаи тайного «избавления» от детей таким образом происходили не раз. Еще в марте 2024 года «Радио 1» передавало о телах младенцев, которые нашли в канализации Москвы.

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#смерть
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
В Краснодаре хозяйка питбуля напала на соседку с ее ребёнком в лифте жилого дома
13 декабря 2024, 03:18

Фото: iStock/Wirestock

В Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Инцидент начался с просьбы пострадавшей, Евгении, надеть намордник на собаку. Хозяйка просьбу проигнорировала.
Конфликт произошёл на девятом этаже, когда женщина с собакой вошла в лифт. Пострадавшая попыталась выйти, но соседка помешала этому, заблокировав кнопки. В ходе стычки собака прыгнула на женщину, и ей пришлось оттолкнуть животное ногой, чтобы защитить ребёнка. После этого хозяйка собаки напала на соседку вместе с питомцем под ​детские крики.

«Мы с младшей дочерью ехали с 15-го этажа. На девятом они зашли. (...) Я просто прижалась к стенке, держа ребёнка за спиной. В итоге собака прыгнула, и я оттолкнула её ногой. Мы смогли выйти, но соседка напала на меня, конечно, вместе с собакой», — поделилась мать.
Пострадавшая получила лёгкие травмы и обратилась в травмпункт. Ребёнок не получил увечий благодаря действиям Евгении, которая смогла его защитить.

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#мать
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14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу
​В США мальчик прикинулся девочкой в соцсетях и разоблачил учителя-педофила
13 декабря 2024, 02:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В США арестовали 28-летнего учителя из Южной Дакоты, Закари Кадерабека, который отправлял фотографии интимного характера детям. Школьник намеренно прикинулся девочкой в соцсетях, чтобы подловить педофила.
Мальчику родом из города Хьюрон было всего 14 лет, но Закари попался на его уловку. Как пишет Daily Mail, подросток затеял все это ради мести за 12-летнюю подругу.

Девочка рассказала своему другу, что учитель Кадерабек добавил её в друзья в социальной сети и отправлял сообщения, которые вызвали у неё дискомфорт. В ответ мальчик создал фейковый аккаунт от имени «сестры» своей подруги. Он использовал фото другой девочки из интернета, чтобы добавить своему аккаунту правдивости, и назвался именем «Кейт».

Кадерабек, узнав, что «Кейт» учится в шестом классе, сделал недвусмысленные намёки, а позже отправил несколько фотографий сексуального характера.

«О, значит, всего четыре года осталось (ждать)», — написал Кадерабек про возраст «собеседницы».
В числе фото, которые отправлял учитель средней школы, четыре были с изображениями его члена. Собранные доказательства школьник передал в полицию, и учителя арестовали.

Кадерабек признал вину. Ожидается, что он предстанет перед судом 14 января.

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#педофилия
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​В Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки
Глава департамента Минобрнауки Чурилов стал жертвой смертельного ДТП в Москве
13 декабря 2024, 01:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве на Ленинградском проспекте в результате аварии погиб руководитель департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов.
ДТП произошло в районе дома 36, где автомобиль сбил 51-летнего чиновника. От полученных травм он скончался на месте.

По данным правоохранительных органов, которые передает ТАСС, обстоятельства происшествия пока выясняются. Олег Чурилов возглавлял департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки с апреля 2022 года.

Министерство подтвердило его гибель 12 декабря в своем Telegram-канале.

Ранее «Радио 1» передавало, что 12 декабря в Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака.

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#минобрнауки
#происшествия
#telegram
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Ложный вброс в соцсетях привел к групповым нападениям на мигрантов в РФ
В Кызыле жители атаковали мигрантов из-за ложных сообщений о ВИЧ в соцсетях
13 декабря 2024, 00:49

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В Туве произошли нападения на мигрантов после ложного сообщения в социальных сетях о заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией. Считается, что ранее иностранец совершил над девушкой насильственные действия сексуального характера. По данным пресс-службы правительства республики, в результате нападения пострадали несколько человек, работающих на торговой базе.
«Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле», — передает данные пресс-службы РИА Новости.
Следственный комитет опроверг информацию о ВИЧ-заражении девушки. При этом подтверждено, что обвиняемый по делу о нападении на нее находится под стражей и подозревается в возможном изнасиловании.

Личности участников нападений на мигрантов на торговой базе уже установлены. Трое из них задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся в командировке, сообщил в своем Telegram, что после возвращения в Туву проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что подобные провокации в социальных сетях направлены на дестабилизацию общества, а виновные понесут наказание.

МВД и силовые структуры республики продолжают обеспечивать порядок.

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#наказание
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Появилась новая информация по делу о педофилии экс-директора челябинского завода
Экс-директор ЧЭМК признался в сексе с девочками-подростками
13 декабря 2024, 00:13

Фото: iStock/juriskraulis

Калининский районный суд Челябинска признал бывшего директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского виновным в совершении развратных действий и получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. Ходоровский подтвердил свою виновность.
Суд также установил его причастность к изготовлению и распространению порнографических материалов с участием детей. Эта информация размещена на сайте Калининского районного суда города Челябинска.

73-летний Ходоровский полностью признал вину в совращении, заключив досудебное соглашение с прокуратурой Челябинской области.

В качестве наказания ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Решение суда последовало после его активного сотрудничества со следствием.

Ранее сообщалось, что Ходоровский был арестован в июне, но в ноябре переведен под домашний арест. Представители прокуратуры отказались комментировать условный приговор, который вызвал неоднозначную реакцию и множество вопросов от журналистов.

Подробнее о том, как экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц читайте в нашем материале.

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#наказание
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Яхта за 30 миллионов пострадала в ДТП с маршруткой
В Тверской области маршрутка протаранила 20-метровую яхту
12 декабря 2024, 23:44

Фото: iStock/nohomedia

В Тверской области произошла необычная авария: маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой. Инцидент случился на трассе Кимры-Дубна в Кимрском районе, где яхту стоимостью до 30 миллионов рублей перевозили на тягаче к загородному яхт-клубу.
По предварительной информации, которую передает telegram-канал Baza, при въезде в поворот судно частично перегородило дорогу. Пока было светло, водители успевали объезжать препятствие, но в темное время суток отсутствие предупреждающих знаков привело к столкновению.

Хвост яхты оказался повреждён в результате ДТП.

Пострадавшее судно класса «река-море» способно вместить до 14 человек и предназначено для дальних путешествий.

Расследование причин инцидента продолжается.

Ранее «Радио 1» писало о том, как родители оставили дочь в кладовке с обогревателем и та в результате погибла.

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#яхты
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МЧС: площадь пожара на складе в Новосибирске стала больше, обрушилась крыша
12 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ sarawutk

Площадь пожара на складе в Новосибирске выросла до пяти тысяч «квадратов», частично обрушилась крыша, передали в пресс-службе МЧС России в Телеграм-канале.
Накануне пресс-служба МЧС России передавала, что горит склад в Новосибирске на площади три тысячи «квадратов».

«На месте происшествия работают 98 человек и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачено 5000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши», — отмечалось в сообщении МЧС России.
Представители ведомства добавили, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. МЧС России активно задействовало все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов.

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В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть, помирились и поженились
12 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock/ Patrick Schumacher

В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть перед свадьбой, помирились и заключили брак, передали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие [потасовка между женихом и невестой] произошло за день до, пара поженилась позже», — подчеркнули в прокуратуре.

Несмотря на предстоящий судебный процесс, новоиспечённые муж и жена уже планируют завести ребёнка.
Как недавно передали в надзорном ведомстве, инцидент случился во время организации торжества. Невеста попросила жениха сделать звонок в ресторан для уточнения деталей, но он не стал это делать. Потом началась потасовка, итогом которой стал перелом челюсти у девушки. Невеста направила заявление в полицию.
Против жениха возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Он может лишиться свободы сроком до трёх лет.

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#инцидент
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#драка
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Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку
12 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/ Rawf8

В Москве Басманный суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Николай Любимов будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) два месяца. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье Любимов может лишиться свободы сроком от 8 до 15 лет, получить штраф размере до семидесятикратной суммы взятки.

«[Любимов] получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом», — подчеркнула пресс-служба суда

В 2017-2022 годах Николай Любимов был губернатором Рязанской области. Потом он являлся сенатором Совета Федерации от той же области, а недавно написал заявление, согласно которому Любимов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

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