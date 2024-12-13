Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок

Фото: iStock/Михаил Руденко
В Японии, префектуре Тиба, полиция задержала 20-летнюю девушку, которая оставила свою новорожденную дочку в полиэтиленовом пакете, спрятанном в мусорный мешок, и держала тело в своем доме.
Инцидент случился в октябре 2024 года. JapanToday передает, что 20-летняя Акане Томиока родила девочку 14 октября в ванной комнате у себя дома. Младенец был затем помещен в полиэтиленовый пакет, а тот, в свою очередь, в еще один — цветной и непрозрачный, мусорный.
Останки малышки обнаружили старшие брат и сестра молодой матери, которые проживали вместе с ней. Они сразу позвонили своим родителям, живущим отдельно.
Мать задержанной обратилась в полицию. Во время звонка она встала на сторону дочери и оправдывала ее действия, предполагая, что ребенок погиб до того, как его поместили в мусорный мешок.
Случаи тайного «избавления» от детей таким образом происходили не раз. Еще в марте 2024 года «Радио 1» передавало о телах младенцев, которые нашли в канализации Москвы.
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Останки малышки обнаружили старшие брат и сестра молодой матери, которые проживали вместе с ней. Они сразу позвонили своим родителям, живущим отдельно.
Мать задержанной обратилась в полицию. Во время звонка она встала на сторону дочери и оправдывала ее действия, предполагая, что ребенок погиб до того, как его поместили в мусорный мешок.
«Моя дочь родила ребёнка дома, и он, должно быть, был мертворождённым», — объясняла мать.Однако аутопсия, проведенная полицией, не смогла подтвердить слова матери. Так как точная причина смерти младенца не была установлена, то полиция не исключила вероятность намеренного убийства ребенка.
Случаи тайного «избавления» от детей таким образом происходили не раз. Еще в марте 2024 года «Радио 1» передавало о телах младенцев, которые нашли в канализации Москвы.
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Мария Моисеева