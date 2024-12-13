Трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета

Фото: istockphoto/blinow61
Мужчину изнасиловали ножкой от табурета трое жителей Екатеринбурга в мастерской. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник. Все случилось 26 октября.
«Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — пояснил источник.Пострадавший не стал обращаться к полицейским, однако один из фигурантов подозревается в совершении другого преступления. Предварительно известно о вымогательстве денег с потерпевшего. Остальные злоумышленники разыскиваются. Региональный Следственный комитет отказался комментировать произошедшее.
Перед этим сообщалось, что в Казани задержали группу банкиров-подпольщиков. Оборот задержанных составлял весьма крупную сумму. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Подмосковье мужчина напал на банкомат с отвёрткой
Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
Никита Кротов