В Москве росгвардейцы провели для волонтёров мастер-класс по оказанию первой помощи
В Москве сотрудники Росгвардии организовали для волонтёров мастер-класс по тактической медицине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
Занятие провели начальник медицинской службы Главного управления ведомства по городу Москве подполковник Данил К. и фельдшер медицинской службы ОМОН «Авангард» старший лейтенант полиции Татьяна С.
Волонтёры сначала изучили теорию оказания первой помощи при различных неотложных состояниях, включая те, что возникают в боевых условиях. Затем они применили эти знания на практике. Под руководством инструкторов Росгвардии участники отрабатывали алгоритмы помощи в парах.
Они сосредоточились на навыках остановки кровотечения жгутами и турникетами, тампонады ран и сердечно-лёгочной реанимации на специальном манекене. В конце мероприятия представители волонтёрских организаций поблагодарили росгвардейцев за ценные знания и практический опыт.
