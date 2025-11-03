В Москве росгвардейцы провели для волонтёров мастер-класс по оказанию первой помощи

03 ноября 2025, 13:45

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии организовали для волонтёров мастер-класс по тактической медицине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.