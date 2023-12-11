В Свердловской области таксист обнаружил на трассе отморозившую ноги девочку

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В Свердловской области таксист случайно обнаружил на обочине и спас девочку, которая заблудилась в лесу и отморозила ноги.
Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам мужчины, в ночь на 25 ноября таксист ехал на заказ в Южный район Новоуральска по объездной дороге, которая проходит рядом с лесом. По пути водитель заметил на обочине лежащего человека. Он остановил машину и спросил, нужна ли помощь.
Мужчина позвонил матери девочки и отвез домой, откуда девочку госпитализировали. Оказалось, что девочка ушла искать сбежавшую собаку, потерялась в лесу и отморозила ноги. При этом у неё получилось самостоятельно добраться до автодороги.
В это время ребёнка несколько часов искала полиция. Врачи оценивают состояние девочки как стабильное.
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«Детский голос ответил: «Я не чувствую ног». Рядом была собака. Ну что делать, взял, в машину запихнул, куртку снял, ноги обмотал, чтобы теплее было», — рассказал таксист.
В это время ребёнка несколько часов искала полиция. Врачи оценивают состояние девочки как стабильное.
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Мария Фирсова