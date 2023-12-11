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В Свердловской области таксист обнаружил на трассе отморозившую ноги девочку

11 декабря 2023, 19:44
Фото: istockphoto/beekeepx

Фото: istockphoto/beekeepx

В Свердловской области таксист случайно обнаружил на обочине и спас девочку, которая заблудилась в лесу и отморозила ноги.
Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам мужчины, в ночь на 25 ноября таксист ехал на заказ в Южный район Новоуральска по объездной дороге, которая проходит рядом с лесом. По пути водитель заметил на обочине лежащего человека. Он остановил машину и спросил, нужна ли помощь.

«Детский голос ответил: «Я не чувствую ног». Рядом была собака. Ну что делать, взял, в машину запихнул, куртку снял, ноги обмотал, чтобы теплее было», — рассказал таксист.

Мужчина позвонил матери девочки и отвез домой, откуда девочку госпитализировали. Оказалось, что девочка ушла искать сбежавшую собаку, потерялась в лесу и отморозила ноги. При этом у неё получилось самостоятельно добраться до автодороги.

В это время ребёнка несколько часов искала полиция. Врачи оценивают состояние девочки как стабильное.

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#дети
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Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Потушивших Вечный огонь школьников депортируют из России вместе с родителями
11 декабря 2023, 19:09

Фото: iStock/ia_64

Из России депортируют школьников, которые потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, забросав его снегом. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Отмечается, что два мальчика и их родители являются гражданами Узбекистана и находятся на территории России нелегально. 

В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы с требованием выдворить обе семьи за пределы России. Документы будут направлены на рассмотрение в суд. 

Мальчики 10 и 14 лет вместе с родителями переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщала, что 10 декабря двое мальчиков закидали снегом Вечный огонь в Красносельском районе города. В результате их действий огонь погас. Полиция начала проверку. 

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#вечный огонь
#школьники
#санкт-петербург
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#суд
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Девочка-подросток избила ребёнка на Алтае, цитируя сериал «Слово пацана»
11 декабря 2023, 18:23

Фото: РИА Новости/ Мария Девахина

Девочка-подросток избила ребёнка в Алтайском крае, цитируя героев сериала «Слово пацана». Следственное управление СК и МВД по региону проводят проверку.
Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно как подросток преследует пятиклассницу, а затем бьёт ещё руками по лицу и толкает на землю. Девочка плачет, а подросток продолжает бить её руками. После этого ученица седьмого класса отпускает ребёнка со словами «пацаны ногами не бьют», которые звучат в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

В Следственном комитете отметили, что уже провели беседы с девочками и их родителями. Оба ребёнка воспитываются в благополучных семьях и ранее не были отмечены при каких-либо противоправных инцидентах. 

В МВД уточнили, что проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Также устанавливается степень тяжести вреда, который подросток причинила девочке. 

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#мвд
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Сотрудник московского спецполка украл 70 тысяч рублей у мигранта
11 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

По словам пострадавшего мигранта, он бы и не стал жаловался, если бы полицейский оставил хоть какую-то сумму на карте.
Baza пишет, что оперативник Андрей Т. Вместе с сослуживцами задержал десяток мигрантов. Полицейский взял телефон у одного из задержанных, открыл приложение банка и перевёл всё, что было на счету, своей супруга, а после удалил приложение и вернул телефон владельцу. 

Пострадавший вернулся к полицейским и нажаловался на Андрея: сказав, что всё понимает, но хоть оставили бы что-нибудь на счету. 
Началось расследование. Полицейский отрицал кражу, а после вызова в Управление собственной безопасности признал вину. Сотрудника уже уволили из МВД.

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В Москве машина рухнула с четвёртого этажа

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#мигранты
#полиция
#москва
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В Москве машина рухнула с четвёртого этажа
11 декабря 2023, 17:18

Фото: istock / Yury Karamanenko

В районе Митино автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки.
Водитель Volkswagen Touareg хотел сдать назад на четвертом этаже многоуровневой парковки. Автомобиль сбил ограждение и вылетел на улицу, упал вниз и снёс шлагбаум. Водитель был пьян.                    

Мужчина не пострадал, а вот автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.   

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли закованному в наручники мужчине. Инцидент произошёл в поселке Новотеряево в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства. Прибыв на вызов, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за несколько минут освободили мужчину от наручников.

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#автомобили
#парковка
#москва
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В Хабаровске детсадовцам выдали грамоты с гербом Украины
В Хабаровске воспитанникам детского сада выдали грамоты с символикой Украины
11 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/nilimage

В Хабаровске воспитанники детского сада №122 получили грамоты с символикой Украины после соревнований, оказалось, что шаблоны распечатала инструктор по физкультуре. Об этом сообщили в управлении образования города.
«Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно», -передает РИА Новости информацию из управления образования.

Уточняется, что шаблоны грамот с украинской символикой были скачены инструктором по физкультуре из интернета. Их она и принесла на соревнования. В настоящее время все грамоты у детей забрали. Проводится проверка.

При этом в ведомстве отметили, что данные ситуации не являются допустимыми. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений будут проведены соответствующие беседы.

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#соревнования
#новости
#детский сад
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В Иркутске мужчина избил жену на глазах у ребенка в школе
11 декабря 2023, 16:39

Фото: istockphoto/lolostock

По словам избитой жительницы Иркутска, её муж уехал в Калининград и постоянно меняет адреса, из-за чего судебные заседания по разделу имущества и опеке над детьми постоянно переносятся.
«Подъём» пишет, что, по словам женщины, супруг забрал сына к себе и не позволяет ему общаться с матерью, а её очередная попытка увидеться с ребёнком закончилась дракой.

На видеокадрах показано, как мужчина силой забирает ребёнка, он упирается и рвется к матери, которая пытается удержать сына. Мужчина ударил жену ногой в грудь. Женщина упала, и мальчик бросился с кулаками на отца, но не достал даже до груди. 

Затем мужчина снова попытался увести ребенка. Женщина бросилась следом и опять получила удар. За сценой наблюдал посторонний мужчина, но вмешиваться не стал. 

«Ребёнок сказал, что никуда с ним не поедет, за что я получила удар в грудь. В какой-то момент он ребенка толкнул, и сыну стало плохо»,-говорит женщина. 
По словам Екатерины, муж бьёт её не впервые. Это уже третье избиение за 6 месяцев, Полиция возбуждать уголовное дело отказалось. Калининградские полицейские объяснили, что у женщины «кости черепа целые и глаз не вытек». 

«Продержитесь, пожалуйста, еще третий раз, и мы его обязательно закроем»,-сказали женщине в иркутской прокуратуре.
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#иркутская область
#дети
#семья
#мужчина
#женщины
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Подмосковные спасатели освободили мужчину от наручников, ключ от которых потерялся
11 декабря 2023, 16:02

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Работники Мособлпожспаса помогли закованному в наручники мужчине. Инцидент произошёл в поселке Новотеряево в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель Волгограда, который в гостях у друзей примерил лежащие на столе наручники. Снять оковы самостоятельно он не смог, так как ключи от них потерялись», – рассказал замначальника подразделения Владимир Старостин
Прибыв на вызов, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за несколько минут освободили мужчину от наручников. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. 

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#мособлпожспас
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#рузский городской округ
#московская область
#подмосковье
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В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ «Пассаж» — эвакуировано 500 человек
11 декабря 2023, 15:09

Distortion Media

В центре Екатеринбурга в торговом центре «Пассаж» произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на сообщения свердловского МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Ленина в Екатеринбурге поступило в 15:43. По предварительным данным, загорелись  жировые отложения в вентиляции ТЦ.

Из здания удалось эвакуировать 500 человек. Сведений о пострадавших и погибших на данный момент нет. К месту ЧП выезжали 12 единиц техники и 43 спасателя.

Ранее сообщалось, что подмосковном Красногорске женщина под действием наркотиков подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью.  Девушка держала в руках два кухонных ножа и с криками требовала сказать правду, а если все промолчат, то сгорят. Родители попытались успокоить дочь, отняли у нее ножи, но в доме потух свет и повалил густой дым. Спастись удалось только отцу семейства.

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#мчс
#чп
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#возгорание
#тц
#пожар
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Саратовский суд засекретил имена фигурантов дела о пытках в тюремной больнице
11 декабря 2023, 14:43

Фото: istock / Michał Chodyra

Саратовский областной суд засекретил имена подозреваемых по делу о пытках в ОТБ-1 управления ФСИН России по Саратовской области. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на изменения в карточке дела на сайте ФСИН. До этого стало известно, что процесс пройдет в закрытом формате.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали группировку, чтобы запугивать заключенных и вымогать у них деньги. Шестеро участников ОПГ работали санитарами в ОТБ-1, и м помогали некоторые осужденные.

Каждый из подсудимых обвиняется в совершении как минимум девяти групповых изнасилований (п. «а» ч. 2 ст. 132), у четверых из них количество преступлений с совершенным насилием достигает до 19, у одного до 20.  Двое обвиняются в групповом вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163), пятерым фигурантам вменяют по 2 таких эпизода.

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