В Москве шесть кошек остались запертыми в квартире после смерти хозяина

Шесть кошек стали заложниками квартиры после смерти хозяина на юго-западе столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».



По словам волонтеров, пенсионер жил один в доме №91к1 на улице Вавилова в Ломоносовском районе. После его смерти кошки оказались запертыми в квартире на девятом этаже.

Животные уже несколько дней остаются одни без еды и помощи. Ключи находятся в морге, так как тело пожилого мужчины пока не опознано, а его родственников не нашли.

Ранее сообщалось, что домашний кот заперся изнутри в квартире в деревне Анино Волоколамского округа Московской области. Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовалась помощь спасателей.

Лидия Пономарева

