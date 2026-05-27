Россиянка пошла купаться с надувным кругом во время урагана и не выжила
В Челябинске женщина не выжила после купания на надувном круге во время урагана. Об этом сообщает местный телеканал 31tv.ru.
Трагедия произошла на озере Смолино. По словам очевидцев, женщина решила искупаться на надувном круге, несмотря на сильный ветер. Порывами ее унесло далеко от берега, после чего накрыло волной.
Очевидцы бросились пострадавшей на помощь. Они вытащили ее из воды и вызвали скорую. Прибывший на место медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.
Ранее сообщалось, что в Салехарде возбудили уголовное дело после того, как в реке Преображенке нашли тело подростка. Следователи предполагают, что подросток упал в воду во время фотосъемки.
