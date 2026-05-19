В Подмосковье кот заперся в квартире от хозяйки
Домашний кот заперся изнутри в квартире в деревне Анино Волоколамского муниципального округа. Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщила женщина, которая по просьбе соседки присматривала за её котом на время отъезда.
«Когда женщина в очередной раз пришла навестить питомца, оказалось, что металлическая дверь в квартиру не открывается. Прибывшие на место спасатели выяснили, что её закрыли изнутри на задвижку, и сделать это мог только кот», — говорится в сообщении.В это время вернулась хозяйка, и спасатели вскрыли дверь в её присутствии. В результате инцидента никто не пострадал.