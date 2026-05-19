В Подмосковье кот заперся в квартире от хозяйки

19 мая 2026, 10:52

Домашний кот заперся изнутри в квартире в деревне Анино Волоколамского муниципального округа. Для того, чтобы исправить ситуацию, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщила женщина, которая по просьбе соседки присматривала за её котом на время отъезда.





«Когда женщина в очередной раз пришла навестить питомца, оказалось, что металлическая дверь в квартиру не открывается. Прибывшие на место спасатели выяснили, что её закрыли изнутри на задвижку, и сделать это мог только кот», — говорится в сообщении.