Мебельный склад загорелся в Долгопрудном — МЧС

27 мая 2026, 18:32

В подмосковном Долгопрудном загорелся склад с мебелью. Возгорание произошло в нежилом здании микрорайона Павельцево.





На текущий момент происходит горение мебельного склада. Точная площадь пожара уточняется, пишет Агентство городских новостей «Москва». К ликвидации огня привлекли 45 спасателей и 14 единиц техники.



Ранее, 25 мая, в столице произошёл ещё один крупный пожар — загорелась гостиница «Акварель» на Монтажной улице в районе Гольяново. Как уточняет Telegram-канал SHOT, огонь охватил хостел, расположенный в здании. Люди начали покидать помещения самостоятельно, экстренные службы эвакуировали остальных.



По предварительным данным, внутри могли находиться около 600 человек. На место прибывали пожарные расчёты, возгоранию присваивали второй ранг сложности. Причины инцидента устанавливают дознаватели.



