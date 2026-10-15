Экономист раскрыл, кто в декабре получит сразу две пенсии

15 октября 2026, 21:03

Пенсионеры получат две выплаты в декабре по случаю праздников

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Часть российских пенсионеров может получить в декабре сразу две страховые пенсии. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.