Экономист раскрыл, кто в декабре получит сразу две пенсии
Часть российских пенсионеров может получить в декабре сразу две страховые пенсии. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Как уточнил эксперт, это касается тех получателей, у которых день выплаты пенсии приходится на первые числа месяца. Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, пенсионерам, получающим страховые пенсии в первые десять дней месяца, в декабре перечислят сразу две выплаты: в начале месяца поступит пенсия за декабрь, а в конце — за январь.
Балынин пояснил, что досрочная выплата январской пенсии в конце декабря обусловлена тем, что период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года выпадает на новогодние каникулы. Экономист добавил, что для получения досрочной выплаты в связи с праздничными днями никакого дополнительного заявления от пенсионера не требуется.
Ранее экономист рассказал, как «эффект латте» разрушает копилку россиян. Он отметил, что такая ситуация знакома многим.
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