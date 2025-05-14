В Москве скончался муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян

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Скончался Вилли Хштоян — советский дипломат и супруг актрисы Надежды Румянцевой, звезды фильмов «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Ему было 93 года.
По информации SHOT, причиной смерти стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями и тяжелая форма деменции. Тело Вилли Хштояна обнаружила его дочь от первого брака — Карина. Она навестила отца в его квартире на улице Черняховского, недалеко от станции метро «Аэропорт» в Москве.
Вилли Хштоян занимал посты представителя СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. С Надеждой Румянцевой он прожил в браке 42 года. Совместных детей у пары не было.
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Вилли Хштоян занимал посты представителя СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. С Надеждой Румянцевой он прожил в браке 42 года. Совместных детей у пары не было.
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Дайана Хусинова