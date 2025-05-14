Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Москве скончался муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян

В Москве скончался муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян

Фото: istockphoto / Diy13

Фото: istockphoto / Diy13

Скончался Вилли Хштоян — советский дипломат и супруг актрисы Надежды Румянцевой, звезды фильмов «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Ему было 93 года.
По информации SHOT, причиной смерти стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями и тяжелая форма деменции. Тело Вилли Хштояна обнаружила его дочь от первого брака — Карина. Она навестила отца в его квартире на улице Черняховского, недалеко от станции метро «Аэропорт» в Москве.

Вилли Хштоян занимал посты представителя СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. С Надеждой Румянцевой он прожил в браке 42 года. Совместных детей у пары не было.

Читайте также:

Роскомнадзор запретил три провокационных трека покойного Паши Техника

«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности

«Сборище клоунов»: Юрий Лоза высказался о Клаве Коке, Ханне и Хабибе
#актриса
#дипломат
#смерть
#москва
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Синоптик Варакин: с четверга температура войдет в климатическую норму
14 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Natalia SO

Погода в Москве меняется ежедневно, однако температура воздуха остается холодной.
Начальник ситуационного центра Росгидромета метро Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшняя ночь будет последней холодной, а дальше придет тепло.

«В Москве заморозки прекращаются, но будет все равно прохладно — ниже нормы на 7 градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму. Она будет в пределах 17, 20 градусов, ночь 5, 9 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, на юго-востоке Москвы температура будет 19, 21, а, возможно, даже 20, 23 градусов.

«Ветер будет южный, потому что фронт будет смещаться с юго-запада на север», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до 20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.

Читайте также:

Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди

В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков

Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
#эксперт
#дождь
#заморозки
#ночь
#температура
#ветер
#тепло
#воздух
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представителей Подмосковья приглашают на Молодёжный форум «иВолга»
14 мая 2025, 15:09

Фото: сайт pfo.gov.ru

В Самарской области с 24 по 29 июля состоится Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Он будет проведён в гибридном формате, сообщили организаторы.
Участники будут проживать в палаточном лагере по адресу: Самара, посёлок Прибрежный, Мастрюковские озёра, турбаза «Фестивальный парк». Трансляция отдельных направлений программы будут вестись онлайн с использованием дистанционных технологий.
«Программа форума включает образовательную, внеучебную, полезную программы, а также грантовый конкурс. Образовательная программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций. Она реализуется в рамках семи тренинговых профилей: «Наука»; «IT и цифровые технологии»; «Патриотизм»; «Культура и искусство»; «Служба спасения»; «Промышленный комплекс» и «Управление», – говорится в сообщении.
Целевая аудитория тренинговых профилей – не только активисты общественных объединений и сообществ, студенты вузов и ссузов, но и молодые исследователи и учёные, специалисты научных лабораторий; молодые люди, занимающиеся киберспортом, программированием, воспитанники военно-патриотических и поисковых клубов, клубов исторической реконструкции, студенты, лидеры молодёжных организаций и движений, общественного мнения, молодые государственные и муниципальные служащие и многие другие.

Регистрация участников форума продлится до 30 мая включительно на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Электронный адрес Службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Дирекции форума: shtab_ivolga@mail.ru.

Руководитель службы по работе с регионами – Александра Витальевна Лушина, т.: 8(987)926-94-97; замдиректора форума – руководитель службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Юлия Владимировна Рябева, т.: 8(960) 822-49-46.

Читайте также:

Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи

В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»

СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
#форум
#молодёжь
#регистрация
#самарская область
#волга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России завершается акция «Услышать Победу»
14 мая 2025, 14:22

Фото: iStock / Vera Chitaeva

Всероссийская акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подходит к концу. Она стартовала 15 марта и завершится 15 мая.
Акция позволяет любому желающему послушать уникальные архивные записи, приуроченные к знаменательной дате. Участники могут бесплатно позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200-09-05 и услышать редкие записи, запечатлевшие ключевые моменты истории.
«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, выступления по радио легендарного диктора Юрия Левитана, объявившего народу о победе; редкие свидетельства очевидцев и непосредственных участников событий, в том числе интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко у Бранденбургских ворот в Берлине», – сообщили организаторы.
Проект охватывает всю страну, в том числе Московскую область Цель акции – напомнить россиянам о величайшем событии XX века и передать молодому поколению подлинные голоса эпохи.


Читайте также:

Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны

В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню

В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу
#победа
#день победы
#акция
#россия
#великая отечественная война
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Московской области пригласили на форумы Росмолодёжи
14 мая 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Принять участие в форумах Росмолодёжи приглашают жителей Московской области в возрасте от 14 до 35 лет, в этом году будет организовано 27 таких мероприятий в 25 российских регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Участниками форума могут стать активные молодые люди, чьи интересы связаны с творческими индустриями, наукой, медиа, информационными технологиями, образованием, спортом, государственным и муниципальным управлением, туризмом, экологией, предпринимательством и другими направлениями», — говорится в сообщении.
Форумы предоставляют участником возможность погрузится в интересующую их тематику, развить свои навыки, пройти стажировку в крупных компаниях и госкорпорациях, а также посетить с экскурсиями исторические и природные достопримечательности России.

Подробнее узнать о форумах и зарегистрироваться на участие можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы».

Читайте также:

В Приморье стартовал очный этап форума «Сильные идеи для нового времени»

СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ

Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»
#молодёжь
#форум
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказал о пользе и вреде известной закуски
Диетолог Пристанский: хумус богат магнием и медью
14 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Victoria Popova

Хумус — одна из самых популярных закусок. В состав этого блюда входит пюре из нута, турецкого гороха, оливковое масло, тахини, кунжутная паста, лимонный сок и специи. По мнению специалистов, хумус богат растительным белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что хумус — очень старое питательное блюдо, которое можно мешать с чем угодно.

«Как и любые бобово-ореховые миксы, он достаточно сильно богат витамином А, высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Но важно понимать, что, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь, туда добавлены разнообразные масла и наполнители», — сказал он.

По словам диетолога, хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры, поэтому очень важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион — на 100 грамм продукта ориентировочно 18−19 граммов жиров.

«Чаще всего хумус мешают с острыми соусами, с острыми маслами, даже с чем-то сладким. Заменить его можно, например, ореховыми помазками. По жирам — то же самое почти, но зато разнообразие», — объяснил Пристанский.

Читайте также:

Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения

Кардиолог назвал основные причины, которые повышают риск инсульта

Диетолог назвала неожиданную пользу острой пищи
#продукты
#диетолог
#еда
#питание
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате