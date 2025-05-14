«Сборище клоунов»: Юрий Лоза высказался о Клаве Коке, Ханне и Хабибе

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)
Клаве Коке, Люсе Чеботиной, Ханне, Хабибу и другим подобным артистам стоит запретить петь на сцене. Так считает певец Юрий Лоза.
«Слушайте, то, что Кока, Чеботина и всякие Косты Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму — их это вокалистами не делает. Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга. Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина. Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают», — заявил Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также добавил, что не имеет никакого желания комментировать Коку «и ей подобных», так как никогда не выйдет на сцену «с бездарностью» и не будет «бодаться с неровней».
«Чеботина, Кока, Хабиб, и еще какая-то Ханна нарисовалась — все они для меня сборище клоунов и самодуров», — отметил Лоза.
Он также добавил, что таким артистам стоит вовсе закрыть вход на сцену.
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