«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)
Певица Надежда Бабкина повредила руку во время выступления со своим коллегой по цеху Александром Буйновым по случаю празднования 75-летнего юбилея. Подробностями исполнительница поделилась с журналом «7Дней». По ее словам, пока Буйнов пел первый куплет, ей нужно было переодеться примерно за полторы минуты.
«…За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища…» — рассказала звезда журналистам.
Надежда Георгиевна добавила, что побежала выступать, не перевязывая рану, а позже выяснилось, что у нее травма ноги. Знаменитость отметила, что рука зажила, но при этом пока еще осталась хромота.
Помимо всего прочего, из-за опоздавшего на концерт Николая Баскова выступление отложили на полтора часа, но певица резюмировала, что впечатления от мероприятия остались только положительные.
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