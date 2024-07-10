В Москве снизилось число предложений квартир на первичном рынке

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В июне объём предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы составил 70 770 лотов, что на 0,5% меньше майского показателя.
«Можно говорить об установлении баланса спроса и предложения, что означает преодоление угрозы затоваривания. Сокращение объема предложения в июне 2024 года связано с существенным спросом, в частности, высокой ипотечной активностью. В то же время вымывание квартир и апартаментов в продаже отчасти компенсировал старт 12 новых проектов», — прокомментировал в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
Самое большое число предложений зафиксировано в Новомосковском и Южном округах.
Ранее сообщалось, что высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
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Мелисса Тимофеева