В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

Фото: iStock/Chalabala
В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов.
Мероприятие пройдёт в общественном пространстве «Хлебозавод №9».
На фестивале более 90 собак и 190 кошек из приютов Московского региона попробуют найти свою семью. Отмечается, что все животные здоровы и социализированы.
Организаторы фестиваля сообщают, что главной задачей мероприятия является поиск дома для животных, а также просвещение граждан о помощи братьям нашим меньшим.
Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов.
Ранее в Электростали прошёл благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!». Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Читайте также:
В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами
Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару
В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
На фестивале более 90 собак и 190 кошек из приютов Московского региона попробуют найти свою семью. Отмечается, что все животные здоровы и социализированы.
Организаторы фестиваля сообщают, что главной задачей мероприятия является поиск дома для животных, а также просвещение граждан о помощи братьям нашим меньшим.
«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль. За 9 лет более 1 300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице. Все активности фестиваля проходят в тёплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждём вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.
Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов.
Ранее в Электростали прошёл благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!». Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Читайте также:
В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами
Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару
В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
Мелисса Тимофеева