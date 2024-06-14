В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Четырёх котят, застрявших между стенами двух домов, вытащили работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они рассказали, что слышат из щели между стенами жалобные писки, но спасти котят самостоятельно не получается», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли по вызову и при помощи шанцевого инструмента аккуратно вызволили котят из каменной западни. Местные дети рассказали, что мама-кошка давно бросила этих котят, поэтому их было решено отправить в приют для животных «Шанс», откуда их смогут забрать в добрые руки.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели потушили грузовик, загоревшийся на дороге у деревни Плесенское Наро-Фоминского городского округа.
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Лев Каштанов