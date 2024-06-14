В Подмосковье спасли четырёх котят, застрявших между домами

Тайник с детонаторами и гексогеном случайно нашли под Воронежем, осматривая место происшествия по другому делу. Об этом пишет Baza. В марте в Нижнедевицком районе региона российские силовики нашли большую «закладку». Она состояла из пяти килограммов гексогена, а также трех электродетонаторов и радиотехнического устройства, срабатывающего во время тряски. Предметы были в полимерной пленке, их спрятали как «закладку».