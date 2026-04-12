«Машины плавали»: В Махачкале сосед спас собак и кошек из затопленного приюта
В Махачкале местный житель спас животных из частного затопленного приюта
В Махачкале во время сильных ливней частный приют для животных едва не ушёл под воду. Как сообщает РИА Новости, местный житель пришёл на помощь и спас питомцев.
Руководитель приюта Алжанат Аммаева рассказала, что вода стала заливать вольеры в тот момент, когда она не могла добраться до места.
«Машины плавали — такого я никогда не видела», — отметила она.По словам Аммаевой, животные оказались в воде и не могли найти укрытие.
«Спасибо соседу... Он перелез через забор, открыл калитку, выпустил собак», — сообщила женщина, отметив, что мужчинна даже спас ворону.В приюте находились 13 собак и 86 кошек. Все животные выжили, но часть из них заболела, а имущество полностью уничтожила вода. После наводнения хозяйка приюта взяла к себе животных из других подтопленных домов. Сейчас они нуждаются в лечении и уходе.