«Машины плавали»: В Махачкале сосед спас собак и кошек из затопленного приюта

12 апреля 2026, 16:18

В Махачкале местный житель спас животных из частного затопленного приюта

В Махачкале во время сильных ливней частный приют для животных едва не ушёл под воду. Как сообщает РИА Новости, местный житель пришёл на помощь и спас питомцев.





Руководитель приюта Алжанат Аммаева рассказала, что вода стала заливать вольеры в тот момент, когда она не могла добраться до места.

«Машины плавали — такого я никогда не видела», — отметила она.

«Спасибо соседу... Он перелез через забор, открыл калитку, выпустил собак», — сообщила женщина, отметив, что мужчинна даже спас ворону.