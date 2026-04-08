В Минусинске зоозащитники нашли ямы с трупами собак у приюта «Добрые руки»
В Минусинске зоозащитники нашли несколько ям с останками собак рядом с приютом «Добрые руки». Об этом информирует Telegram-канал Kras Mash.
Общественники обнаружили тела животных в непосредственной близости от учреждения. Мёртвых собак засыпали лишь небольшим слоем земли, а некоторых просто забросали мусором. На телах нескольких животных зоозащитники заметили страшные раны.
Местные жители уже узнали среди погибших своих любимцев, которые ранее пропали с участков. Женщина по имени Ванесса продолжает искать своего алабая. Полиция уже начала проверку по этой ситуации.
Днём ранее в ЖК на северо-западе Москвы женщина выбросила собаку из окна седьмого этажа.
Читайте также: