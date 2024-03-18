В Москве состоится финал конкурса детского творчества ВКС «Стартуем к звездам!»

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В Москве 30 марта состоится состоится суперфинал и Гала-концерт седьмого детского конкурса творчества «Стартуем к звёздам!». Мероприятие пройдет в культурном центре «Салют». Об этом сообщили в Федеральном бюджетном учреждении культуры и искусства «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны РФ.
В текущем году конкурс приурочили к 90-летию летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Мероприятие является детским аналогом всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звёзды становятся ближе…».
Уточняется, что с января по март 2024 года жюри оценивало присланные участниками музыкальные видео работы. Победители полуфинальных выступлений выйдут в финал, где разыграют Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.
В конкурсе примут участие финалисты от 7 до 16 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях. При этом более 500 участников представят Тверскую, Рязанскую, Мурманскую, Владимирскую области, Республику Саха(Якутия), Хабаровский край, город Москву и другие региону России.
Оценивать выступления будут известные в России и мире профессиональные музыканты, хореографы, журналисты и общественные деятели.
Гостями конкурса «Стартуем к звёздам!» также станут звёзды российской эстрады.
Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте организаторов.
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Уточняется, что с января по март 2024 года жюри оценивало присланные участниками музыкальные видео работы. Победители полуфинальных выступлений выйдут в финал, где разыграют Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.
Оценивать выступления будут известные в России и мире профессиональные музыканты, хореографы, журналисты и общественные деятели.
«Адресатами детского творчества незримо становятся наши воины, те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества. У многих из участников конкурса сражаются их отцы и старшие Этот конкурс – послание поддержки нашим героям», – рассказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.
Гостями конкурса «Стартуем к звёздам!» также станут звёзды российской эстрады.
Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте организаторов.
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Элина Позднякова