В Москве состоится масштабный музыкальный фестиваль «ТопФест»

Фото: iStock/vladj55

Всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест» состоится в Москве. Его главным событием станет концерт, который пройдет 12 июня в «Лужниках».



На сцене выступят востребованные среди молодежи блогеры и артисты: Марьяна Локель, Настя Кош, POLI, Gazan, SteshOK и другие. Совокупная аудитория участников превышает 50 миллионов подписчиков, что гарантирует высокий интерес и огромный медийный охват.

Фестиваль «ТопФест» позволяет вести прямой диалог с молодежью на языке цифровой культуры, создает механизм поощрения юных жителей из всех районов области, укрепляет связь между детьми и родителями.

Организаторы готовы предложить билеты по специальной цене для многодетных семей, семей военнослужащих, победителей олимпиад и других социально значимых категорий.

Проект реализуется при поддержке компании «Иннопрактика».

Лидия Пономарева

