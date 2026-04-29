В Москве состоится масштабный музыкальный фестиваль «ТопФест»
Всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест» состоится в Москве. Его главным событием станет концерт, который пройдет 12 июня в «Лужниках».
На сцене выступят востребованные среди молодежи блогеры и артисты: Марьяна Локель, Настя Кош, POLI, Gazan, SteshOK и другие. Совокупная аудитория участников превышает 50 миллионов подписчиков, что гарантирует высокий интерес и огромный медийный охват.
Фестиваль «ТопФест» позволяет вести прямой диалог с молодежью на языке цифровой культуры, создает механизм поощрения юных жителей из всех районов области, укрепляет связь между детьми и родителями.
Организаторы готовы предложить билеты по специальной цене для многодетных семей, семей военнослужащих, победителей олимпиад и других социально значимых категорий.
Проект реализуется при поддержке компании «Иннопрактика».
