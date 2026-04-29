Онлайн-энциклопедия РУВИКИ приняла участие в Российском интернет-форуме 2026

29 апреля 2026, 16:22

Фото: пресс-служба РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ стала участником Российского интернет-форума 2026, где команда проекта включилась в обсуждение ключевых тенденций развития технологий и цифровой отрасли.





На площадке форума РУВИКИ организовала брендированную зону с интерактивным ИТ-квизом. Посетители могли проверить уровень своих знаний, получить призы и познакомиться с возможностями энциклопедии.



Деловая программа форума охватила широкий круг тем — от трансформации рынка труда до внедрения искусственного интеллекта. Представители проекта приняли участие в нескольких профильных сессиях.



Так, 27 апреля команда РУВИКИ присоединилась к конференции «Технологический ландшафт 2026–2030: от ИТ-инфраструктуры к экономике агентов», где обсуждались перспективы развития ИИ, сценарии его применения и вопросы доверия к новым технологиям. Для проекта эти направления напрямую связаны с развитием нейропоиска и инструментов, упрощающих работу с энциклопедическими данными и обеспечивающих доступ к проверенной информации.





«ИИ не заменит вас — вас заменит человек, который умеет им пользоваться. Проекты, использующие мощности ИИ, будут выигрывать рыночную конкуренцию. При этом крайне важно осуществлять контроль над работой агентов для обеспечения корректности процессов и достоверности информации», — заявил советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий РУВИКИ Сергей Стольников.

«Достоверность – это главная ценность, заложенная в основу РУВИКИ: в проекте объединяются современные технологии с классической академической экспертизой. Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде, будут проигрывать в скорости, а проекты исключительно на базе ИИ терять в достоверности», — подчеркнула заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.