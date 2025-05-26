В Москве состоится молодёжный медиа-семинар ЦФО

Фото: пресс-служба молодёжного центра «ШУМ»
Образовательные семинары по журналистике, ориентированные на молодёжные медиа, состоятся в восьми федеральных округах России. Семинар ЦФО будет проходить в Москве с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба молодёжного центра «ШУМ».
«Принять участие в семинаре могут специалисты сферы медиа и журналистики, сотрудники контент-центров, а также действующие пресс-секретари государственных и общественных организаций. Приглашаются как люди с опытом, так и начинающие», — говорится в сообщении.Семинар будет организован в форме трёхдневного интенсива. Целью мероприятия является обмен опытом между членами профессионального сообщества, а также улучшение навыков специалистов медиасферы.
Записаться на участие в семинаре можно по ссылке. Регистрация открыта до 6 июня.
Читайте также:
Гендиректор LIFE и SHOT Арапов выступил в Общественной палате
В России обсудили ключевые инициативы следующего года
Приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продолжится до 23 июня
Лев Каштанов