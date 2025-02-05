В Москве состоится вручение всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ»

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Вручение второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» состоится в Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил 5 марта, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба Воздушно-Космических сил.
Премия вручается женщинам, вносящим свой вклад в успех специальной военной операции.
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«Среди лауреаток не только матери, жёны и сёстры бойцов. Среди них много неравнодушных женщин, которые всей душой переживают за земляков, страну и будущее детей. Они делают всё, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались», — цитируются в сообщении слова председателя экспертного совета премии, председателя Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майора Владимира Байкина.Премии будут вручаться в тринадцати номинациях. Кроме того, помимо церемонии вручения в рамках мероприятия состоится концерт, а в холле будет экспонироваться фотовыставка «Жена героя».
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Лев Каштанов