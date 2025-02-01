Названы победители российской кинопремии «Золотой орел»

Алексей Герман с призом за «Лучший игровой фильм» («Воздух») XXIII национальной кинопремии «Золотой орёл» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.
В номинации «Лучший фильм» победила работа Алексей Германа-младшего «Воздух». Фильм посвящен блокаде Ленинграда. Он также получил награды за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и лучшую работу звукорежиссёра, сообщает «Первый канал».
Приз за лучшую мужскую роль получил Сергей Безруков за работу в этом же фильме. В той же номинации награду за лучшую главную женскую роль забрала актриса Александра Урсуляк за работу в фильме «Смотри на меня!». Фильм рассказывает о бывшей оперной певице, отправившейся с детьми в Москву на последние деньги.
Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» достался Роману Мадянову за работу в фильме «Любовь Советского Союза». Актёр был удостоен этой награды посмертно. Премия «Лучшая женская роль второго плана» был вручен актрисе Елене Лядовой за участие в картине «Воздух».
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Приз за лучшую мужскую роль получил Сергей Безруков за работу в этом же фильме. В той же номинации награду за лучшую главную женскую роль забрала актриса Александра Урсуляк за работу в фильме «Смотри на меня!». Фильм рассказывает о бывшей оперной певице, отправившейся с детьми в Москву на последние деньги.
Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» достался Роману Мадянову за работу в фильме «Любовь Советского Союза». Актёр был удостоен этой награды посмертно. Премия «Лучшая женская роль второго плана» был вручен актрисе Елене Лядовой за участие в картине «Воздух».
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Александр Бойцов