В Москве состоится Всероссийский слёт студенческих отрядов

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Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 65-летию движения, будет проходить в Москве с 22 по 25 ноября, в нём примут участие около 12,5 тыс. человек из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Слёт проводится для поддержки и развития движения студенческих отрядов, привлечения туда молодёжи и популяризации студотрядов как среды для профессиональной и личной реализации молодых людей», — отмечается в сообщении.В рамках слёта будет организована интерактивная выставка, посвящённая истории студотрядов, а также международная научная конференция по трудоустройству молодёжи и концерт ветеранов. Для участников слёта откроются деловые, творческие и спортивные площадки. Кроме того, состоится вручение национальной премии «Труд крут».
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