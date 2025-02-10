В Москве состоится XXXI Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России»

В период с 31 мая по 1 июня 2025 года в Колонном зале Дома Союзов пройдет XXXI Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России», посвященный 80-летию Великой Победы и поддержке спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, который на протяжении многих лет поддерживает проект.