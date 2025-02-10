В Москве состоится XXXI Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России»

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В период с 31 мая по 1 июня 2025 года в Колонном зале Дома Союзов пройдет XXXI Международный фестиваль музыки и танца «Союз талантов России», посвященный 80-летию Великой Победы и поддержке спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, который на протяжении многих лет поддерживает проект.
Отмечается, что победители Фестиваля примут участие в праздничном юбилейном гала-концерте «Песни, опаленные войной». Концерт покажет телекомпания ВГТРК Россия-1.
ХХХ Фестиваль проходил с 31 мая по 1 июня 2024 года. Тогда на праздник детского и молодежного творчества прибыло 2200 конкурсантов из более ста городов и поселков России. Среди участников также были дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без родителей, а также семьи участников СВО.
Заявки на участие можно подать здесь.
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ХХХ Фестиваль проходил с 31 мая по 1 июня 2024 года. Тогда на праздник детского и молодежного творчества прибыло 2200 конкурсантов из более ста городов и поселков России. Среди участников также были дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без родителей, а также семьи участников СВО.
Заявки на участие можно подать здесь.
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Элина Позднякова