В Красногорске проведут фестиваль художественного слова среди молодёжи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Центральная библиотека Красногорска проведёт III-й открытый фестиваль художественного слова «Серебряный звон: голоса молодёжи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К участию в фестивале приглашают делегации чтецов – учащихся образовательных учреждений муниципалитета 6-10 классов. Одно учреждение могут представлять 5-6 человек. Заявки на участие принимаются до 14 февраля на электронную почту zim2807@mail.ru
Фестиваль пройдёт в Центральной библиотеке городского округа Красногорск по адресу: Московская область, Красногорск, улица Димитрова, д. 9.
14 марта состоятся первые чтения, 21 марта – вторые.
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Фестиваль пройдёт в Центральной библиотеке городского округа Красногорск по адресу: Московская область, Красногорск, улица Димитрова, д. 9.
14 марта состоятся первые чтения, 21 марта – вторые.
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Лора Луганская