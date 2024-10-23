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Работники центра судмедэкспертизы подозреваются в хищении 45 миллионов рублей

23 октября 2024, 16:32
Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

В хищении бюджетных денег на сумму в 45 миллионов рублей подозреваются работники Центра судмедэкспертизы, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Речь идет о заключении фиктивных договоров с аффилированными коммерческими структурами, которые занимались судебной экспертизой, чтобы оценить недвижимость.

«Злоумышленники ввели в заблуждение руководство Центра относительно выполнения условий заключенных договоров... По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности составил более 45 миллионов рублей», — пояснила Волк.


Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей.

Ранее сообщалось, от чего погиб десятилетний мальчик в Ингушетии.

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#криминал
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#полиция
#мвд
#новости
#ирина волк
#деньги
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова до 22 декабря
23 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/AMilkin

Суд продлил арест бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
Отмечается, что арест Попову продлен до 22 декабря текущего года. Осужденный принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Примечательно, что свою вину Попов до сих пор не признает.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.

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В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора
23 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Генпрокуратура штата Кентукки, США, заинтересовалась случаем с попыткой извлечь донорские органы у еще живого человека, передает FOX News.
36-летнего Энтони Томаса Хувера госпитализировали в октябре 2021 года в результате передозировки наркотиками. После неудачных реанимационных мероприятий врачи сообщили семье, что мозг мужчины мертв, и, так как Хувер был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов.

Перед процедурой близким пациента разрешили в последний раз увидеться с ним, однако в момент прощания он вдруг открыл глаза и начал осматривать помещение. Медики объяснили это работой рефлексов, так как Хувер был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Когда мужчина был в операционной и врачи уже приступили к работе, он внезапно ожил. Уточняется, что из его глаз лились слезы, и он шептал «помогите». При этом супервизор настаивал на продолжении операции по извлечению органов. В итоге ее пришлось отменить, поскольку врачи отказывались продолжать хирургическое вмешательство.

Через некоторое время Хувер полностью пришел в сознание. На сегодняшний день из-за последствий передозировки мужчина прикован к инвалидному креслу и не может говорить. Широкую известность происшествие получило только сейчас. С сестрой мужчины связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера.

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Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
23 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/carlotoffolo

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал Ерликая в соцсети X.

Сообщается, что сначала прогремел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании Tusaş в районе Кахраманказан. После этого произошла стрельба.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. Пока СМИ пишут о трех погибших. Ими, по предварительным данным, стали охранники, которые сидели на КПП и первыми встретили террориста.

Сейчас на место ЧП приехали полиция и скорая помощь.

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От самострела в лицо из брелока в Ингушетии погиб 10-летний ребенок
23 октября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Ребенок в возрасте десяти лет погиб в результате самострела из брелока, информирует Telegram-канал Mash Gor. Уточняется, что мальчик игрался с обычной на первый взгляд висюлькой для ключей, однако скрытый в ней механизм убил по-настоящему.
Школьника отвезли в больницу с переломами лицевых костей, а также отеком мозга. До сегодняшнего дня он был коме, однако спасти его не удалось. Несчастный скончался, не приходя в сознание. Родители не признаются, откуда в их доме брелок-огнестрел.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в водителя автобуса. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Заместитель посла Британии Додд набросился на российских журналистов во Внуково
23 октября 2024, 16:04

Фото: istock/microgen

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ. Отмечается, что дипломат сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном.
По данным издания, в Москву прилетели глава Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после того, как Россия заподозрила в шпионаже и выслала шестерых сотрудников диппредставительства. Руководителей директората и сопровождал Том Додд.

Канал передает, что российские журналисты пытались задать вопросы дипломатам, но Додд сорвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

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#великобритания
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Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса в Петербурге пассажир задержан
23 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/Dzurag

Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса из пневматики в Петербурге пассажир найден и задержан, сообщили в главке МВД по Северной столице.
«Полицией были оперативно приняты меры к его розыску и задержанию и в тот же вечер в доме 21 по улице Черкасова подозреваемый в совершении этого преступления мужчина был задержан. Им оказался 22-летний местный житель», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что мужчина с утра в минувший вторник, 22 октября, разбил окна автобуса, а также стрелял в шофера, а затем сбежал. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что злоумышленник был пьян, пневматическое оружие у него изъяли правоохранители.

Перед этим была информация, как местная жительница в Пскове могла заразиться ВИЧ.

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#россия
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#автобус
#криминал
#полиция
#новости
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В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра
23 октября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Valerii kosovskyi

ВИЧ, предположительно, после маникюра в Пскове заразилась местная жительница, проинформировали в инфекционной клинической больнице города. Пост опубликован в соцсетях учреждения.
Перед этим россиянку интересовала дезинфекция косметических инструментов, кроме того, она проверялась на инфекции. Вирус, о котором женщина не знала, обнаружили при одном из обследований.

Эпидемиологи провели проверку, в ходе которой выяснилось, что пострадавшая регулярно делала маникюр, а другие источники не выявили. Врачи напомнили, что причиной гепатита и ВИЧ может стать несоблюдение гигиены при маникюре, пирсинге и татуировке.

Ранее сообщалось, что пьяная модель сделала со своей бабушкой в Санкт-Петербурге.

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#псковская область
#новости
#медицина
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#вич
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Пьяная модель изувечила родную бабушку в Санкт-Петербурге: подробности расправы над 81-летней старушкой
23 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В 2021 году полицейским пришлось вмешаться в непростые отношения между членами известной петербургской семьи — 25-летней модели Марины и её 81-летней бабушкой — профессором и доктором медицинских наук Алевтиной Богдановой. О том, что произошло между пенсионеркой и ее внучкой расскажет «Радио 1».

Роковой вечер


Накануне 8 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внучка пришла к бабушке в гости. Разговор между ними не задался с самого начала.
Около трех часов ночи из квартиры Богдановой поступил звонок в скорую помощь. Марина сообщила диспетчеру, что с бабушкой произошёл несчастный случай и ей срочно нужна помощь. Однако, когда медики прибыли на вызов и увидели травмы пенсионерки, версия о несчастном случае показалась им сомнительной.

Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. В тяжелом состоянии пенсионерку доставили в больницу.

Полицейские, полагаясь на мнение медиков, решили снова опросить родственников. В результате выяснилось, что несчастного случая не было — бабушку избила собственная внучка, которая не получила деньги на алкоголь и была отчитана за свой образ жизни. Пьяная модель так остро восприняла замечания, что набросилась на старушку.

Фото: iStock/Halfpoint

Как жила семья


В последнее время у Марины возникли трудности в профессиональном плане. Ранее она активно снималась для глянцевых журналов, участвовала в модных показах и рекламировала брендовые вещи в Петербурге, однако в один момент все изменилось. Предложения о сотрудничестве поступать перестали.

Что касается бабушки Марины, то Алевтина Викторовна является известным детским пульмонологом в Петербурге. Она работает в нескольких больницах, включая областную, и также трудится на кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета.


Уголовное дело


В отношении 25-летней было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает. Девушка имеет судимость и перебивается случайными заработками.

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#санкт-петербург
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Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником
В Башкирии студентке дали 6 лет колонии за обмен нюдсами с третьеклассником
23 октября 2024, 14:11

Фото: iStock/txking

В Башкирии суд приговорил к 6 годам колонии 19-летнюю студентку, которая обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
С девятилетним мальчиком осужденная была знакома лично. Переписку эротического характера обнаружили родители и обратились в правоохранительные органы.

Уточняется, что девушка регулярно приезжала на выходные к родственникам и в один из дней познакомилась с малолетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое через время вышло за рамки дозволенного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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