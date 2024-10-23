Работники центра судмедэкспертизы подозреваются в хищении 45 миллионов рублей

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В хищении бюджетных денег на сумму в 45 миллионов рублей подозреваются работники Центра судмедэкспертизы, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Речь идет о заключении фиктивных договоров с аффилированными коммерческими структурами, которые занимались судебной экспертизой, чтобы оценить недвижимость.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей.
Ранее сообщалось, от чего погиб десятилетний мальчик в Ингушетии.
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«Злоумышленники ввели в заблуждение руководство Центра относительно выполнения условий заключенных договоров... По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности составил более 45 миллионов рублей», — пояснила Волк.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей.
Ранее сообщалось, от чего погиб десятилетний мальчик в Ингушетии.
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Никита Кротов