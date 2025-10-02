В Москве сотрудник «Вкусно — и точка» получил 39 протоколов за нацистскую символику
В Бабушкинском суде Москвы зарегистрировали 39 административных протоколов в отношении 27-летнего сотрудника «Вкусно и точка» Александра М., сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Большая часть нарушений связана с демонстрацией нацистской символики на его фотографиях в ВКонтакте — всего 31 протокол. Ещё один протокол касается пропаганды нетрадиционных отношений, а пять — оскорбления религиозных символов. Материалы были выявлены сотрудником центра «Э» в начале сентября.
Помимо этого, Александра судили за распространение и производство экстремистских материалов — речь идёт о двух песнях чеченского исполнителя Тимура Муцураева. В остальных случаях суд не уточнял детали нарушений на фотографиях, а сам Александр удалил страницу. На всех заседаниях он признал вину.
Суд уже вынес решения по большинству дел, назначив штрафы на общую сумму 183 тысячи рублей. В ближайшее время пройдут ещё 10 заседаний.
