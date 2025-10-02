В Москве сотрудник «Вкусно — и точка» получил 39 протоколов за нацистскую символику

02 октября 2025, 17:12

Москвич из «Вкусно — и точка» заплатит более 180 тыс. рублей за экстремизм

Фото: Istock / Ocskaymark

В Бабушкинском суде Москвы зарегистрировали 39 административных протоколов в отношении 27-летнего сотрудника «Вкусно и точка» Александра М., сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».