В Подмосковье незнакомец пытался украсть маленькую девочку с оживлённой улицы
В подмосковной Балашихе прохожий помешал похищению ребёнка. Подробности сообщает Readovka.
Инцидент произошёл вечером 1 октября возле одного из продуктовых магазинов. Неизвестный мужчина схватил за руку маленькую девочку и попытался увести её с собой. На крики ребёнка отреагировал молодой человек, который находился неподалеку.
Он подбежал и помог ребёнку освободиться. Мужчина, который пытался увести девочку, представился её отцом, однако сама школьница опровергла его слова. Правоохранительные органы сейчас разыскивают подозреваемого. Местные жители призывают привлечь его к ответственности.
