Турист с детьми сделал замечание за поведение — его избили, а один из нападавших скончался

02 октября 2025, 16:56

Из-за конфликта у бассейна на Мальте умер местный житель и арестован турист

Фото: Istock / Elena Pisak

На одном из курортов Мальты произошёл инцидент, который привёл к драке и гибели человека. Как сообщает Daily Mail, 27 июля 29-летний британец Лиам Стейси отдыхал у бассейна с тремя дочерьми (двумя, четырьмя и восьми лет), когда стал свидетелем вызывающего поведения местных жителей.