Турист с детьми сделал замечание за поведение — его избили, а один из нападавших скончался
На одном из курортов Мальты произошёл инцидент, который привёл к драке и гибели человека. Как сообщает Daily Mail, 27 июля 29-летний британец Лиам Стейси отдыхал у бассейна с тремя дочерьми (двумя, четырьмя и восьми лет), когда стал свидетелем вызывающего поведения местных жителей.
По словам очевидцев, несколько мужчин обнажились на глазах у детей, повесили ребёнка вниз головой и дёргали женщину за волосы. Стейси сделал им замечание, но ситуация быстро переросла в конфликт — мужчину избили прямо возле шезлонгов.
На опубликованных в интернете кадрах видно, как отдыхающие пытаются разнять дерущихся. Один из участников конфликта, житель Мальты Родерик Шортино, потерял сознание и вскоре был госпитализирован. Спустя несколько дней, 31 июля, он умер в больнице из-за разрыва аневризмы головного мозга.
После инцидента Лиаму Стейси были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений, его задержали, но позже отпустили под залог. Однако в ближайшее время он вновь предстанет перед судом.
Мать британца, Дон Локьер, рассказала, что семья погибшего продолжает угрожать её сыну.
