В Каменске-Уральском мужчину осудили за избиение абьюзера, который убил кота

16 октября 2025, 16:23

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Каменске-Уральском суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как он вступился за сестру, подвергавшуюся домашнему насилию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.