В Каменске-Уральском мужчину осудили за избиение абьюзера, который убил кота
В Каменске-Уральском суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как он вступился за сестру, подвергавшуюся домашнему насилию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По информации «Лента.ру», инцидент произошел в ноябре 2024 года. Вячеслав В. получил от сестры тревожное сообщение с фотографией мертвого кота и угрозами от ее сожителя. Мужчина вызвал обидчика на разговор, который перерос в драку. В ходе конфликта Вячеслав избил абьюзера, и тот был госпитализирован с травмами.
В отношении Вячеслава возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На суде потерпевший отрицал, что угрожал женщине или убивал животное, заявив, что кот жив, но показать его не смог — якобы питомец сбежал.
Суд приговорил Вячеслава В. к двум годам лишения свободы условно.
