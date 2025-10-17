Жители Кемерова пожаловались на изъятие животных из-за неизвестного вируса

17 октября 2025, 10:52

Фото: istockphoto / Olga Novikova

Жители Рудничного района Кемерова возмущены изъятием домашних животных из-за «опасного вируса», название которого им не сообщают. По словам горожан, они пытались воспрепятствовать действиям специалистов, однако безуспешно.





Некоторые просили о повторных экспертизах, но получили отказ — их лишь предупреждали об угрозе заражения. Как следует из опубликованной жалобы, представитель регионального управления ветеринарии Екатерина Некрасова заявила, что речь идёт о высококонтагиозном заболевании, которое не опасно для людей, но наносит серьёзный ущерб животным.



В управлении ветеринарии Кузбасса пояснили Сибдепо, что изъятию подлежат только свиньи, а не весь домашний скот.

«В соответствии с ветеринарными правилами проведение дополнительных лабораторных исследований в угрожаемой зоне не предусмотрено, животные подлежат изъятию, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков заболевания», — уточнили в ведомстве.