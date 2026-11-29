29 ноября 2026, 07:49

Синоптик Паршина: Москва встретит календарную зиму с сугробами выше нормы

Фото: iStock/kellymarken

Высота снежного покрова в Московском регионе в начале зимы превысит средние многолетние значения. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает ТАСС.