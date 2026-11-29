В Москве спрогнозировали большие сугробы этой зимой
Высота снежного покрова в Московском регионе в начале зимы превысит средние многолетние значения. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, передает ТАСС.
По словам специалиста, высота сугробов в среднем составит 10–15 сантиметров, что значительно превышает многолетние нормы для этого времени года. Устойчивая морозная погода, установившаяся в конце ноября, будет способствовать сохранению снежного покрова, пояснила метеоролог.
Согласно прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится и в начале декабря, что не даст сугробам растаять. В следующем месяце также ожидается низкая температура. Днём столбик термометра может опускаться до -12°С, а ночью — ниже -15°С, заключила Паршина.
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