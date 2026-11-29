Выяснилось, сколько детей родилось в самой большой семье Москвы
В Москве насчитывается 145 семей, где воспитывают от десяти детей. В одной из них растут 15 ребят — это столичный рекорд по состоянию на начало ноября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в трёх семьях насчитывается по 14 детей, в двух — по 13. Ещё 21 семья растит по 12 детей, 30 семей — по 11, 89 семей — по 10. А вот 15 несовершеннолетних пока что воспитывают лишь одни родители.
В материале подчеркивается, что сейчас в Москве проживает 255 тысяч семей, в которых растут около 649 тысяч ребят. Город предоставляет им ежемесячные выплаты, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта. Согласно статистике, за последние 15 лет число многодетных семей в столице выросло примерно в четыре раза.
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