29 ноября 2026, 03:25

РИА Новости: Самая большая семья Москвы воспитывает 15 детей

Фото: iStock/sommart

В Москве насчитывается 145 семей, где воспитывают от десяти детей. В одной из них растут 15 ребят — это столичный рекорд по состоянию на начало ноября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.