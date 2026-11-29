Жители Екатеринбурга могут остаться без снега на Новый год в ближайшие десятилетия
Екатеринбург в ближайшие десятилетия может встретить Новый год без снежного покрова. Такой прогноз озвучил в беседе с ТАСС метеоролог Алексей Пулин.
По его словам, глобальное потепление усиливает зимние перепады температур. Поэтому в перспективе нескольких десятилетий отсутствие снега в Екатеринбурге на Новый год вполне возможно.
При этом нынешнее малоснежье само по себе не говорит о том, что зимы в регионе стали менее снежными. Метеоролог напомнил, что хотя в 2025 году снег в Екатеринбурге выпал только в начале декабря, через некоторое время количество осадков превысило норму.
Специалисты связывают глобальное изменение климата не только с ростом среднегодовой температуры, таянием ледников и повышением уровня Мирового океана, но и с нарушением баланса природных систем. Это вызывает температурные аномалии и увеличивает частоту экстремальных погодных явлений.
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