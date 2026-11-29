29 ноября 2026, 01:59

ТАСС: Екатеринбург в ближайшие десятилетия может остаться без снега на Новый год

Фото: iStock/winyuu

Екатеринбург в ближайшие десятилетия может встретить Новый год без снежного покрова. Такой прогноз озвучил в беседе с ТАСС метеоролог Алексей Пулин.