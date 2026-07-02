В Москве стали доступны бесплатные аудиопрогулки, посвященные городским легендам

02 июля 2026, 11:24

Фото: iStock/:nantonov

Для москвичей и гостей столицы выпускники Института Медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ совместно с журналистами BAZA подготовили проект «Мрачные тени Москвы», в рамках которого можно услышать серию аудиопрогулок по столице.





Основой проекта стала дипломная работа студентов. Авторы хотели сделать медиапродукт, позволяющий всем желающим пройти по местам исторических событий и узнать связанные с ними истории. В аудиопрогулках рассказывают о реальных преступлениях, городские легенды и малоизвестные истории. На сегодняшний день уже доступен маршрут по району Хитровка, который в XIX веке был одним из самых опасных в Москве. Второй маршрут проходит вдоль русла Неглинной.



Редакционный директор BAZA Роберт Ключарёв отметил, что эта дипломная работа оказалась практически готовым проектом. Журналисты BAZA прошли все маршруты и внесли некоторые доработки. При этом выпускница института Мария Гардашевич призналась, что авторы изначально надеялись, что проект выйдет за пределы университета.





«Мы создавали этих ботов как дипломную работу, но с самого начала мечтали, чтобы проект вышел за рамки университета. Самым сложным оказалось найти партнера, который поверит в идею и поможет показать ее большой аудитории. Когда нами заинтересовалась BAZA, мы поняли, что все было не зря», — рассказала она.