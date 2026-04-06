Достижения.рф

В Подмосковье оцифровали информацию о переселении из аварийного жилья

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Узнать о статусе переселения из аварийного жилья жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Услугу «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» разместили в разделе «Жильё», подразделе «Статус недвижимости».

«Теперь жильцам аварийных домов не придётся идти в администрацию, чтобы узнать о переселении. Достаточно заполнить соответствующую онлайн-форму», — сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
В заявке нужно указать собственника жилья, а также людей, которые живут там без регистрации в помещении. Если эти люди совершеннолетние, им в личный кабинет придёт форма согласия на обработку персональных данных. Подписать её нужно в течение трёх дней.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0