В Подмосковье оцифровали информацию о переселении из аварийного жилья

06 апреля 2026, 09:33

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Узнать о статусе переселения из аварийного жилья жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Услугу «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» разместили в разделе «Жильё», подразделе «Статус недвижимости».





«Теперь жильцам аварийных домов не придётся идти в администрацию, чтобы узнать о переселении. Достаточно заполнить соответствующую онлайн-форму», — сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.