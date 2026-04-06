В Подмосковье оцифровали информацию о переселении из аварийного жилья
Узнать о статусе переселения из аварийного жилья жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Услугу «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» разместили в разделе «Жильё», подразделе «Статус недвижимости».
«Теперь жильцам аварийных домов не придётся идти в администрацию, чтобы узнать о переселении. Достаточно заполнить соответствующую онлайн-форму», — сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.В заявке нужно указать собственника жилья, а также людей, которые живут там без регистрации в помещении. Если эти люди совершеннолетние, им в личный кабинет придёт форма согласия на обработку персональных данных. Подписать её нужно в течение трёх дней.