Федеральная прокуратура США требует приговорить рэпера P.Diddy к 11 годам тюрьмы

30 сентября 2025, 12:18

Фото: iStock/Rawf8

Федеральная прокуратура США потребовала приговорить известного рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P.Diddy, к 11 годам лишения свободы по делу о сексуальных преступлениях. Также ведомство запросило штраф в размере 500 тысяч долларов, сообщает агентство Reuters.