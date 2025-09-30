Федеральная прокуратура США требует приговорить рэпера P.Diddy к 11 годам тюрьмы
Федеральная прокуратура США потребовала приговорить известного рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P.Diddy, к 11 годам лишения свободы по делу о сексуальных преступлениях. Также ведомство запросило штраф в размере 500 тысяч долларов, сообщает агентство Reuters.
Адвокаты музыканта предложили альтернативный вариант – 14 месяцев заключения, аргументируя это тем, что присяжные оправдали Комбса по обвинению в принуждении к сексу, и доказательства жестокого обращения с бывшими партнершами не должны учитываться.
Если суд примет версию защиты, P.Diddy может выйти на свободу уже до конца 2025 года, поскольку время, проведённое в заключении с момента ареста 16 сентября 2024 года, будет засчитано в срок наказания. Окончательное решение суда ожидается в ближайшее время.
Отметим, что рэпера обвиняют также в торговле людьми и организации проституции. По версии следствия, Комбс входил в организацию, занимавшуюся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждением к труду, похищениями, поджогами, взяточничеством и воспрепятствованием правосудию.
Ранее, 9 сентября, появилась информация, что музыкант назначил награду в один миллион долларов за убийство рэпера Тупака Шакура и хип-хоп продюсера Мэриона «Шуга» Найта.
