В Москве суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ

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Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит четыре протокола в отношении компании Apple за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассмотрение четырех протоколов в отношении Apple Distribution International LTD назначено на 19 мая», — передает агентство.
Согласно материалам, протоколы в отношении компании составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Еще один иск направлен за неудаление запрещенной в РФ информации. Какие именно материалы стали поводом для судебных разбирательств, не уточняется.
На данный момент известно, что иски направлены в отношении зарегистрированной в Ирландии компании Apple Distribution International LTD. Она открыло свое представительство в 2022 году по закону о «приземлении».
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Иван Мусатов