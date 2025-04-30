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В Москве суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ

Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит четыре протокола в отношении компании Apple за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассмотрение четырех протоколов в отношении Apple Distribution International LTD назначено на 19 мая», — передает агентство.

Согласно материалам, протоколы в отношении компании составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Еще один иск направлен за неудаление запрещенной в РФ информации. Какие именно материалы стали поводом для судебных разбирательств, не уточняется.

На данный момент известно, что иски направлены в отношении зарегистрированной в Ирландии компании Apple Distribution International LTD. Она открыло свое представительство в 2022 году по закону о «приземлении».

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Путин переименует волгоградский аэропорт в Сталинград
Путин поддержал просьбу ветеранов и переименует аэропорт Волгограда в Сталинград
29 апреля 2025, 23:18

Фото: iStock/Chalabala

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград. Об этом заявил сам глава государства в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ», — цитирует слова Путина telegram-канал «Кремль. Новости».

Президент во вторник прибыл с визитом в Волгоградскую область, где и встретился с губернатором Бочаровым. Последний сам рассказал Путину о таком желании ветеранов ВОВ и специальной военной операции.

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Блогер Дима Масленников обратился к психологу после экстремального эксперимента
Блогеру Диме Масленникову потребовалась психологическая помощь
29 апреля 2025, 18:57

Фото: istock / Михаил Руденко

Популярный блогер Дима Масленников провел необычный эксперимент, после которого ему потребовалась помощь психолога. Молодой человек хотел почувствовать, как живут незрячие люди.

Для этого Масленников семь дней провел в полной темноте. В течение недели он жил своей обыденной жизнью. В ходе эксперимента у него были плотно заклеены глаза. Плюс к этому Дима носил специальную маску. Блогер на себе убедился, с какими проблемами сталкиваются незрячие.

«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — рассказал блогер в своем в телеграм-канале.

В ходе эксперимента Масленников столкнулся с проблемами психологического характера. У него начались галлюцинации. Блогеру пришлось обратиться ​за помощью к специалисту.

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Перечислены самые популярные автомобили у россиян
Самыми популярными автомобилями среди россиян стали Lada Vesta и Kia Rio
29 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В первом квартале 2025 года россияне чаще всего покупали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги экосистемы «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахования».
«Чаще всего россияне приобретали Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Opel Astra», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большинство россиян (46%) выбирают для покупки онлайн автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, еще 27% покупают машины до 1,5 миллиона рублей, а 14% — до двух миллионов.

Тем временем в Минтрансе заявили, что в России в скором времени появится «дорожная карта» по развитию беспилотных автомобилей. Главный системный архитектор НИИАС Юрий Минкин рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, какие риски несет в себе транспорт будущего.

«Все равно беспилотный транспорт предназначен для управления человеком. Во всяком случае на время тестирования. Когда мы говорим о тестировании такого транспорта, там всегда за управлением сидит человек, который специально обучен и натренирован, чтобы вовремя перехватить управление», — пояснил эксперт.

Он добавил, что по опыту стран, где уже применяли беспилотный транспорт, в случаях ДТП был виноват именно водитель, расслабившийся от того, что машина едет сама.

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Силовики задержали вице-мэра Краснодара
В Краснодаре задержали вице-мэра Всеволода Нетребу
29 апреля 2025, 18:22

Фото: iStock/Elena Horrmann

В администрации Краснодара прошли обыски. Задержан заместитель мэра города Всеволод Нетреба.
Чиновник подозревается в мошенничестве. Силовые органы изъяли документы и денежные средства, сообщает «РИА Новости». На данный момент нет информации, какая именно статья вменяется Нетребе.

«Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.
Нетреба занимает свой пост с августа 2024 года. Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2020 году в собственности чиновника значились две квартиры. При этом его супруга владела пятью квартирами. На двух детей записаны земельные участки. За 2019 год официальный доход Нетребы составил 1,3 миллиона рублей.

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#чиновники
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Казань ожидает до 100 тысяч туристов в майские праздники
Казань планирует принять 100 тысяч туристов в майские праздники
29 апреля 2025, 17:44

Фото: iStock/RAndrey

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники. Свободных мест в гостиницах практически не осталось.
Остаются свободные номера на выходные с 8 по 11 мая.

«Огромное количество квартир сдается посуточно, и я уверен, что многие выберут именно такой формат. В результате общее число туристов составит не меньше 100 тыс.», – заявил Сергей Иванов «Татар-информ».
Представитель Госкомитета Татарстана по туризму подчеркнул важность привлечения местных жителей к внутреннему туризму. Иванов подчеркнул, что татарстанцы не знают о туристических возможностях своего региона.

По данным «СберАналитики», в 2024 году Казань посетило 4,5 млн туристов. Это 12,5% больше по сравнению с цифрами за 2023 год.

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