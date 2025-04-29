Суд 6 мая рассмотрит дело о взыскании с Фургала свыше 8,5 миллиардов рублей

В Курской области сотрудники полиции остановили автомобиль такси на блок-посту в Рыльском районе, где обнаружили сумку с патронами для пулемета и предметом, похожим на осколочные боеприпасы для гранатомета, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области.