Суд 6 мая рассмотрит дело о взыскании с Фургала свыше 8,5 миллиардов рублей

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Хабаровский краевой суд 6 мая рассмотрит жалобы, по которым с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут взыскать свыше 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Результатом деятельности обществ-ответчиков под руководством Фургала стало получение обществами дохода за период с 2008-2019 гг. в размере 8 596 234 308 руб., который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов, равно как и скрыл имеющиеся между ним и обществами-ответчиками имущественные отношения и обязательства, что позволило ему совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и власти», — цитирует иск агентство.
Согласно судебным материалам, Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря прошлого года постановил, что с Фургала и ряда компаний требуется взыскать 8,5 миллиардов рублей. Это было сделано по иску Генеральной прокуратуры РФ. Следствие постановило, что таким образом бывший губернатор получал доход через подставных лиц в тот момент, когда он уже находился на госслужбе. Фактически Фургал нарушал закон о противодействии коррупции.
Ранее Сергей Фургал был приговорен к 22 годам колонии за два убийство и одно покушении в составе группы лиц.
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