В Москве сугробы могут вырасти больше 50 см в ближайшие дни
В Москве в ближайшее время ожидаются сильные снегопады, которые могут увеличить высоту сугробов до 50 сантиметров. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, которые передает телеканал RT, начавшийся в столице снегопад усилится к вечеру 8 января, а самые интенсивные осадки ожидаются в ночь и утром 9 января. Специалист отметил, что южный циклон всегда приносит порывистые ветра и метели.
«И температура в этой ситуации не играет определяющей роли. В теплом секторе до оттепели, до положительного значения, а за холодным фронтом и в толовой части этого циклона — -12…-10 °С. За счет большого влагосодержания воздушных масс и набирают силу эти снегопады», — объяснил он.Сейчас высота снежного покрова составляет 26-28 сантиметров. Позже она может вырасти до 50 сантиметров в Москве и местами в Подмосковье. Во второй половине завтрашнего дня снег, согласно прогнозу, пойдет на убыль.