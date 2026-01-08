В Москве сугробы могут вырасти больше 50 см в ближайшие дни

08 января 2026, 11:59

Фото: iStock/MahmutSonmez

В Москве в ближайшее время ожидаются сильные снегопады, которые могут увеличить высоту сугробов до 50 сантиметров. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его словам, которые передает телеканал RT, начавшийся в столице снегопад усилится к вечеру 8 января, а самые интенсивные осадки ожидаются в ночь и утром 9 января. Специалист отметил, что южный циклон всегда приносит порывистые ветра и метели.

«И температура в этой ситуации не играет определяющей роли. В теплом секторе до оттепели, до положительного значения, а за холодным фронтом и в толовой части этого циклона — -12…-10 °С. За счет большого влагосодержания воздушных масс и набирают силу эти снегопады», — объяснил он.