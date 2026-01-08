Россиян проинструктировали, что делать при провале под лед

08 января 2026, 11:26

Бахвалова: перед выходом на лед, нужно оценить погоду последних дней

Фото: istockphoto/Yuriy Stukalo

Кандидат физико-математических наук Татьяна Бахвалова объяснила, как проверить надёжность льда и безопасно перемещаться по нему.





Как пишет RT, перед выходом на водоём она советует оценить внешний вид льда и учесть погоду за последние дни.





«Посмотрите на цвет льда и вспомните погоду последних трёх дней. Сомневаетесь в толщине или видите серый лёд — не выходите», — порекомендовала собеседница.