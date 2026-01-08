Россиян проинструктировали, что делать при провале под лед
Бахвалова: перед выходом на лед, нужно оценить погоду последних дней
Кандидат физико-математических наук Татьяна Бахвалова объяснила, как проверить надёжность льда и безопасно перемещаться по нему.
Как пишет RT, перед выходом на водоём она советует оценить внешний вид льда и учесть погоду за последние дни.
«Посмотрите на цвет льда и вспомните погоду последних трёх дней. Сомневаетесь в толщине или видите серый лёд — не выходите», — порекомендовала собеседница.
Эксперт также перечислила правила движения по льду. Таким образом нужно идти спокойно, без резких шагов, чтобы не создавать ударную нагрузку. Между людьми нужно держать дистанцию не меньше пяти-семи метров — так вес распределяется более равномерно.
Кроме того, безопаснее двигаться не напрямик, а вдоль берега, параллельно ему, стараться обходить места, где собралось много рыбаков. Суммарная нагрузка на лёд может оказаться опасной.
При проламывании льда нужно сохранять самообладание. Не поддаваться панике, не стараться выпрыгнуть рывком, развести руки и упереться ими в кромку, лучше в положении лёжа, чтобы распределить вес.
Также можно попробовать зацепиться за лед чем-то острым — например, ключами или ножом — и, работая предплечьями и спиной, а не ногами выбраться на крепкий участок. После этого необходимо, не вставая, откатиться или отползти назад к своему следу, заключила Бахвалова.