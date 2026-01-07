Врач объяснила, как спасти кожу в морозную погоду
Зимой коже лица нужен особенно бережный уход, чтобы избежать сухости и сохранить свежий, здоровый вид. Врач Яна Шмелева советует пересмотреть привычные средства и добавить больше защиты и увлажнения.
В беседе с Runews24.ru медик напомнила, что прежде всего лучше отказаться от агрессивных скрабов и умывания горячей водой, ведь они усиливают сухость и раздражение. Вместо этого подойдут мягкие очищающие продукты — молочко или пенка — и тёплая вода.
В ежедневном уходе стоит сделать акцент на увлажняющих кремах с гиалуроновой кислотой, церамидами и пантенолом: эти компоненты удерживают влагу и помогают восстановить защитный барьер кожи.
После увлажняющих средств важно наносить крем, чтобы «закрыть» влагу. Питание обеспечивают масла жожоба и миндаля, а аргановое и оливковое дополнительно защищают кожу от воздействия ветра и мороза. Если лицо выглядит тусклым, помогут средства с витаминами A, C и E, а также с ниацинамидом.
Также врач напоминает о защите от солнца круглый год. Достаточно SPF 15–20. Питательный крем лучше наносить примерно за 30 минут до выхода на улицу. Дома важно поддерживать нормальную влажность воздуха, пить достаточно воды и включать в рацион продукты с омега‑3. Физическая активность полезна для микроциркуляции и общего тонуса кожи.
Чтобы не провоцировать раздражение, стоит избегать резких перепадов температуры, спиртосодержащих средств и жёстких скрабов. Отдельное внимание — губам и открытым участкам лица. Рекомендуется использовать бальзамы и защитные кремы, а в течение дня при необходимости можно освежать кожу термальной водой. Дополнительно помогут аксессуары, закрывающие лицо от ветра и холода: шапка, шарф и перчатки.
