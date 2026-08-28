В Москве таможенники пресекли контрабанду советских наград в Германию
Сотрудники Центральной почтовой и Челябинской таможен пресекли незаконный вывоз в Германию четырех наград времен СССР. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Во время сканирования посылки в Москве между картонными листами нашли семь наград, обмотанных фольгой: две медали «За безупречную службу» III и II степеней, две медали «За безупречную службу» I степени КГБ СССР и Минобороны СССР, медаль «За отвагу на пожаре», а также ордена «Трудового Красного знамени» и «Знак почета». Четыре из них признаны культурными ценностями.
Отправителем оказался житель Челябинска. Награды должен был получить коллекционер из немецкого города Брюль. В таможенной декларации россиянин сообщил, что пересылает значки, и оценил содержимое в один доллар США. Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде культурных ценностей, максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
В ведомстве напомнили, что культурные ценности включены в перечень товаров, запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях и вывозу с территории ЕАЭС в качестве товаров для личного пользования.
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