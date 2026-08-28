Брачные аферисты накачивают россиянок транквилизаторами и крадут их квартиры

28 августа 2026, 10:29

SHOT: Брачный аферист украл у петербурженки квартиру в турецком Мерсине

Фото: iStock/Boyloso

Россиянки лишаются квартир из-за брачных аферистов, которые накачивают их транквилизаторами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.