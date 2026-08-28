Брачные аферисты накачивают россиянок транквилизаторами и крадут их квартиры
Россиянки лишаются квартир из-за брачных аферистов, которые накачивают их транквилизаторами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
28-летняя жительница Санкт-Петербурга на имени Ева стала жертвой такой схемы. Девушка купила жилье в Мерсине (город в Турции) за 55 тысяч долларов, но позже решила продать из-за финансовых проблем.
В начале 2024 года она подала на банкротство, чтобы погасить долги, а летом познакомилась с 25-летним гражданином Казахстана Даниилом, который предложил помочь ей с продажей. За время разбирательств Ева влюбилась в него, и они стали жить вместе.
Вскоре девушка заметила странности: у ее собаки начались судороги, изо рта шла пена. Даниил отвез питомца в ветклинику и оплатил лечение. Однако позже Ева выяснила, что ее бойфренд подсыпал в корм опасные вещества, а потом инсценировал заботу. Также она утверждает, что парень давал ей большие дозы транквилизаторов, вызывающих подавленное состояние и сонливость.
В это время Даниил вел переговоры о продаже квартиры в Турции и уговорил Еву оформить доверенность на риелтора, чтобы тот перевел деньги на его счет. На вырученные средства он предложил оплатить долги и купить квартиру в России, а потом пожениться.
В начале 2025 года молодой человек, получив четыре миллиона рублей от продажи жилья, купил по квартире в Багратионовске и Междуреченске, оформив их на себя. Ева начала ремонт в одной из них, потратив около 250 тысяч рублей, но Даниил внезапно порвал с ней и отказался возвращать жилье.
Позже он начал угрожать девушке физической расправой по СМС, требуя откуп в 1,5 млн рублей, а затем со знакомыми напал на нее. Ева подала заявления в СК РФ и Генпрокуратуру.
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