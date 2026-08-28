Раскрыта схема хищения десятков миллионов в российском лесничестве
В Красноярском крае раскрыли хищение 32 миллионов рублей в Большемуртинском лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем канале в мессенджере Max.
Ведущий бухгалтер учреждения на протяжении десяти лет незаконно переводила средства на свои счета и начальника. Ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, схема действовала с 2015 года. Директор лесничества знал, что доступ к банковской системе есть только у бухгалтера, и предложил ей заработать. Женщина ежемесячно перечисляла себе суммы, многократно превышавшие размер положенной зарплаты, часть оставляла, а остальное отдавала руководителю наличными в конверте. Для этого она составляла фиктивные реестры платежей.
На эти деньги фигурантка покупала технику, золото и снегоход, одалживала их родственникам и делала ремонты. Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника женщины все еще продолжается.
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