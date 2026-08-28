Раскрыта схема хищения десятков миллионов в российском лесничестве

28 августа 2026, 08:17

Бухгалтера лесничества под Красноярском обвинили в махинациях на 32 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

В Красноярском крае раскрыли хищение 32 миллионов рублей в Большемуртинском лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем канале в мессенджере Max.