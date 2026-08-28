Крупный пожар произошел в центре Петербурга
Крупный пожар охватил жилом дом в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС города в своем канале в мессенджере Max.
Информация о ЧП на улице Большая Зеленина поступила на диспетчерский пульт в 07:17 мск. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров в квартире на шестом этаже.
Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС, который означает удвоение количества сил и средств, привлекаемых для тушения. В настоящий момент на месте работают 24 человека и пять единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что пауэрбанк взорвался в спальне жительницы Санкт-Петербурга
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