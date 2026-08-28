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Крупный пожар произошел в центре Петербурга

В центре Петербурга загорелась квартира на площади 100 квадратов
Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар охватил жилом дом в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС города в своем канале в мессенджере Max.



Информация о ЧП на улице Большая Зеленина поступила на диспетчерский пульт в 07:17 мск. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров в квартире на шестом этаже.

Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС, который означает удвоение количества сил и средств, привлекаемых для тушения. В настоящий момент на месте работают 24 человека и пять единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк взорвался в спальне жительницы Санкт-Петербурга

Лидия Пономарева

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