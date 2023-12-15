В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов

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В пятницу утром, 15 декабря, дороги Подмосковья загружены на 6 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме этого затруднено движение авто на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.
Кроме этого министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи в плохими погодными условиями
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