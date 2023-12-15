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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов

15 декабря 2023, 09:37
Фото: istockphoto /Nataliya Rodina

Фото: istockphoto /Nataliya Rodina

В пятницу утром, 15 декабря, дороги Подмосковья загружены на 6 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Кроме этого затруднено движение авто на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Кроме этого министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи в плохими погодными условиями

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#урал
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Аналитики назвали 10 самых востребованных специалистов с частичной занятостью в 2023 году
В Авито Работе назвали самых востребованных специалистов с частичной занятостью
15 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/Nordroden

Аналитики Авито Работы назвали специальности с частичной занятостью, которые наиболее востребованы на рынке труда. В топ вошли электрики со средней зарплатой в 65 тысяч рублей и менеджеры по работе с клиентами с зарплатой 33 тысячи рублей.
Как рассказали «Радио 1» эксперты сервиса, всего в течение 2023 года компании стали искать специалистов на неполный рабочий день в 3,3 раза чаще. Так, спрос на электриков вырос в 4,5 раз, на менеджеров по работе с клиентами – в 4,3 раза, на менеджеров по персоналу – в 4,1 раз.

Всего в топ-10 вошли монтажники, операторы call-центров, сварщики, репетиторы, электромонтажники, ремонтники и менеджеры по продажам, спрос на которых вырос меньше всего – таких вакансий на рынке занятости стало в 2,1 раза больше.

Самую большую зарплату предлагают сварщикам – в среднем 69 032 рубля в месяц, меньше всего оплачивается работа операторов call-центров – в среднем им предлагают 31 158 рублей.

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#работа
#спрос
#зарплата
#россия
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«Даже не возбудился»: Мужчины рассказали, как изменились отношения после секса вотроем
Reddit: Попробовавшие секс втроем мужчины рассказали что стало с их отношениями
15 декабря 2023, 07:50

Фото: istock / JackF

Мужчины рассказали, что стало с их отношениями после решения заняться сексом втроем. Свои истории они рассказали на Reddit.

Ряд мужчин признался, что пожалели о своем опыте. Им не понравилась необходимость удовлетворить сразу двух женщин, либо вообще не понравилась одна из партнерш. 

«Мне не понравилась вторая. Она неплохо выглядела, но была тупа как пробка. Настолько плоха, что я даже не возбудился от ее прикосновений. Согласился лишь потому, что мне было 17 лет», - поделился пользователь с ником LimpAd5888.
Пользователь JesusMakesMeLaugh рассказал, что у него был опыт с женой и ее подругой. Он рассказал, что никто не понял что происходит и какие существуют правила. Подруга, в основном, только смотрела на них. 

«О той ночи мы особо не говорили, замели все под ковер. Счастливо женаты уже четыре года», — отметил мужчина. 
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#мужчины
#мужчина
#секс
#отношения
#женщины
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Депутат Светлана Бессараб предложила ввести уроки мужества от участников СВО
15 декабря 2023, 06:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В России предложили ввести уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО) в российских школах. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила о вкладе участников Великой Отечественной войны в воспитание тогдашней молодежи.

«Патриотическое воспитание ничем не заменишь. Я думаю, что участники специальной военной операции также смогут рассказывать о своем ратном подвиге и о том, какие интересы они защищали, чтобы детям было понятнее», — подчеркнула Бессараб.

По её словам, участников спецоперации можно будет привлечь также и к вопросам трудового воспитания российских школьников.

Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».

Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм.

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#госдума
#патриотизм
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#школьники
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Спецподразделение «Гром» начали передавать из подчинения МВД в состав Росгвардии
ТАСС: Спецподразделение «Гром» начали переподчинять Росгвардии вместо МВД
15 декабря 2023, 05:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Спецподразделение «Гром», которое ранее находилось в ведении Министерства внутренних дел РФ, начало переходить в состав Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, сейчас в рамках процедуры перехода готовится вся соответствующая документация и передача инфраструктуры, но весь процесс может занять даже несколько месяцев.

Специальное подразделение «Гром» было создано ещё в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» начал действовать в составе МВД, а зону его ответственности расширили по всему спектру полицейского функционала.

17 июля 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спецподразделение «Гром» будет переведено из МВД в Росгвардию. Он отметил, что при интеграции в МВД численность «Грома» не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас составляет уже 7 тысяч, что даже превышает общее число бойцов СОБРа (примерно 5 тысяч человек). По словам Хинштейна, «Гром» перейдет в состав Росгвардии вместе со всей инфраструктурой. 

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#мвд
#росгвардия
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Сексолог Cтюарт объяснила повышение интереса к сексу во время каникул
15 декабря 2023, 04:20

Фото: iStock/shironosov

Повышение либидо и сексуальной активности во время новогодних праздников и каникул можно объяснить ростом тревожности и ментальной нагрузки. Об этом в разговоре с порталом Scary Mommy рассказала сексолог Марла Рене Стюарт.
 «Очень много связанных с праздниками стресса и тревожности, и сексуальная разрядка может в этом помочь. Кроме того, в это время у людей разыгрывается фантазия: они фантазируют о сказочных персонажах, например, Санта-Клаусе», — пояснила специалист.

Кроме того, по её словам, в новогодние праздники люди, как правило, готовы к сексу в любую минуту, поскольку рядом члены семьи, а времени «катастрофически не хватает из-за дел».

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#секс
#каникулы
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Стал известен порядок уничтожения беспилотников в России
ТАСС: МВД утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников любого вида
15 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/valio84sl

Российское МВД утвердило порядок принятия решений о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях защиты жизни и здоровья людей, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие соответствующего решения. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, сбить дрон можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».

При этом уполномоченное должностное лицо должно, во-первых, оценить характер и степень опасности подобного решения, а во-вторых — учесть всю ту информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ, которая касается использования беспилотниками российского воздушного пространства.

Приказ МВД также утверждает перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие «решения о пресечении функционирования БПЛА». В него в том числе включены министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов МВД вместе со своими заместителями и т.д.

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#мвд
#беспилотник
#бпла
#правила
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В Госдуме разрешили медикам скорой оказывать помощь пациентам без их согласия
15 декабря 2023, 02:14

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект, который разрешает сотрудникам скорой помощи при наличии угрозы для жизни пациента осуществлять медицинское вмешательство без его согласия. Об этом пишет ТАСС.
Действующее законодательство гласит, что в случаях, когда гражданин не может выразить своё согласие на оказание медицинского вмешательства, такое решение должен принимать консилиум врачей. Но разработчики законопроекта подчеркнули, что собрать консилиум в условиях экстренного оказания помощи не представляется возможным.

Согласно новым правилам, медики смогут в случае угрозы для жизни пациента оказывать помощь незамедлительно, не дожидаясь его согласия.

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#помощь
#медики
#госдума
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Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
15 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/IR_Stone

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что у него дома какое-то время проживала семья украинских беженцев. Об этом пишет Sky News.
Кэмерон также отметил факт наращивания культурных связей между Украиной и Великобританией.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии решило сократить пособия для беженцев с Украины почти в шесть раз. Теперь оно будет составлять 38,8 евро вместо 220 евро еженедельно.

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#украина
#великобритания
#беженцы
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В Краснодаре упали цены на яйца и мясо птицы после звонка на прямую линию Путина
РИА Новости: Прямая линия Путина привела к падению цен на яйца в Краснодаре
15 декабря 2023, 00:12

Фото: iStock/jchizhe

Жительница Краснодара, которая задала президенту России Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы во время его прямой линии 14 декабря, рассказала РИА Новости, что цены на них на местном рынке опустились после её выступления.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, десяток яиц стоил 220 рублей, теперь — 180 рублей», — отметила Ирина Акопова.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал меры по стабилизации цен на куриные яйца.  Он отметил, что в России происходит увеличение объёмов собственного производства, а торговые сети переходят на долгосрочные контракты, чтобы получать прогнозируемые объёмы продукции. Также будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств.

Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода.


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#владимир путин
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