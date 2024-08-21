В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

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В Москве скончался бывший заместитель начальника тыла Вооружённых сил РФ, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет.
Военачальник скончался в своей квартире на улице Академика Анохина, сообщает РБК. Он внезапно почувствовал себя плохо, супруга вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать генерала, но спасти не смогли. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Дмитрий Древаль служил в Вооружённых силах РФ 37 лет. В 2018 году он занимал должность заместителя начальника тыла ВС РФ. Позже генерал работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения. В марте этого года у офицера возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.
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