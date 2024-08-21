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В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

21 августа 2024, 13:17
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве скончался бывший заместитель начальника тыла Вооружённых сил РФ, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. Ему было 68 лет.


Военачальник скончался в своей квартире на улице Академика Анохина, сообщает РБК. Он внезапно почувствовал себя плохо, супруга вызвала скорую помощь. Врачи пытались реанимировать генерала, но спасти не смогли. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Дмитрий Древаль служил в Вооружённых силах РФ 37 лет. В 2018 году он занимал должность заместителя начальника тыла ВС РФ. Позже генерал работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения. В марте этого года у офицера возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

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На подмосковную горячую линию для курян поступило около 2 тысяч звонков
21 августа 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около двух тысяч звонков поступило на открытую в Подмосковье горячую линию для оказания помощи жителям Курской области и их близким, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Операторы уже успели обработать значительное количество обращений — около 2000 звонков. Главными запросами было получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы горячей линии оказывают звонящим психологическую поддержку и помогают найти родственников в пунктах временного размещения. Отмечается также, что на горячей линии принимают звонки от неравнодушных людей, готовых предоставить нуждающимся жильё или вещи. Кроме того, звонящим предоставляется информация о процедурах эвакуации и контактные номера курских оперативных служб.

Из Московской области на горячую линию можно позвонить по номеру 122, добавочный 6, затем 1. Телефон для звонков из других регионов 8-800-550-50-30.

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#подмосковье
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В тире в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил своего отца
21 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/SolidMaks

Трагедия произошла в подмосковном Реутове. В тире подросток случайным выстрелом из винтовки убил своего отца.
Мужчина часто упражнялся здесь в стрельбе, сообщает телеграм-канал «НовостиМосквы/Москвир». На этот раз он решил арендовать полностью стрелковую галерею, чтобы им с сыном никто не мешал. В тот момент, когда мальчик был в наушниках и держал в руках винтовку, его отец вошёл в небезопасную зону. Подросток произвёл случайный выстрел, и попал в папу. Мужчина скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Задержан администратор тира. Как установили следователи, несовершеннолетний был допущен к стрельбе без заключения договора. Кроме того, сотрудник тира покинул помещение, не контролируя соблюдение правил безопасности.

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В Лыткарине построят четырёхэтажный паркинг с магазинами
21 августа 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый паркинг на 100 автомобилей с офисами и магазинами построят на улице Набережная в подмосковном Лыткарине, облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно проекту, паркинг представляет собой четырёхэтажное здание, его общая площадь составит около четырёх тысяч квадратных метров. На автостоянке можно будет разместить 100 автомобилей, а на первом этаже предусмотрены офисные и торговые помещения», — сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что въезд в паркинг будет расположен с западной стороны здания, а вход в магазины и офисы — с восточной.

Построить объект планируется в четвёртом квартале 2027 года.

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#владислав гордиенко
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Ветерана СВО из Подмосковья научили водить машину с ручным управлением
21 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Обучение управлению автомобилем с ручным управлением провели на автодроме в Балашихе для ветерана специальной военной операции Виктора Шерстнёва из Старой Купавны, сам инструктаж, а также получение сертификата на вождение такой машины организовал подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с ДОСААФ, сообщает пресс-служба фонда.
«Сдать на права было моей давней мечтой, но не было возможности. В самом процессе обучения нет никаких сложностей, главное — слушать инструктора, все напутствия, которые изначально тебе дают, и учить теоретическую часть», — рассказал Виктор Шерстнёв.
Виктор Шерстнёв участвовал в СВО и был ранен. После лечения он получил водительские права, однако для того чтобы пользоваться машиной с ручным управлением, нужен сертификат. После обучения на автодроме в Балашихе ветеран получил все необходимые бумаги.

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#фонд защитники отечества
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#московская область
#подмосковье
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В Королёве завершают капремонт школы №22
21 августа 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №33, расположенную на Тарасовской улице в подмосковном Королёве, капитально ремонтируют, в настоящее время работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем, а также благоустройство пришкольной территории. Идёт поставка оборудования и мебели», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, поставили новые двери и окна и отремонтировали внутренние помещения.

Школа откроет двери для учеников с началом учебного года.

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#королёв
#капремонт
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#капитальный ремонт
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МВД: Количество преступлений в сфере незаконной миграции выросло более чем вдвое
21 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/vichinterlang

Министерство внутренних дел РФ опубликовало свежую статистику по преступлениям за первые шесть месяцев 2024 года. Количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции выросло на 128%, то есть более чем в два раза.
Согласно отчёту МВД, за первые семь месяцев года было проведено 176 тысяч мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционных требований, передаёт телеграм-канал Readovka. Количество преступлений, совершённых иностранными гражданами на территории РФ сокращается, однако число правонарушений в сфере организации незаконной миграции растёт в геометрической прогрессии.

Всего в 2024 году правоохранителями было принято более 92 тысяч решений о выдворении мигрантов за пределы России. Также 143 тысячам иностранных граждан был запрещён въезд на территорию РФ. Отмечается, что в ближайшее время депутатами Государственной думы будет рассмотрен ряд законопроектов, которые в перспективе помогут сократить число преступлений, совершаемых нелегалами.

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#мигранты
#законопроект
#преступление
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От станции МЦД Павшино запустили автобус до детского центра им. Рошаля
21 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске начал работать автобусный маршрут №14к, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Автобусы следуют от станции МЦД Павшино до детского клинического центра им. Рошаля.
«Они совершают 36 рейсов в сутки с интервалом движения 30 минут. Первый рейс отправляется от ст. МЦД Павшино в 6 утра; последний - от детской больницы в 20:09», – отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в министерстве, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минтранса МО


Ранее сообщалось, что детский клинический центр им. Рошаля – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, поддержанный президентом. В новом большом медучреждении заботиться о маленьких пациентах будут врачи 28 профилей. Там окажут и экстренную медицинскую помощь.

Ежегодно лечиться в центре по ОМС смогут около 15 тыс. ребят из Подмосковья и других регионов страны.

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#маршрут
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Стала известна дальнейшая судьба собаки Алена Делона
Фонд Брижит Бардо сообщил, что собаку Алена Делона не усыпят
21 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Bigandt_Photography

Собаку Алена Делона по кличке Лубо не усыпят. Об этом заявил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников актера.
18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. В последние годы он жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. «У нее есть дом и семья», подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — отмечается в сообщении.

Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина».

Ранее сообщалось, что Ален Делон будет похоронен в своём поместье в коммуне Души, Франция, где похоронены 35 его собак.

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#сво
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В Раменском к 15 сентября планируют завершить подготовку к отопительному сезону
21 августа 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Подготовку к отопительному сезону в Раменском рассчитывают завершить к 15 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации городского округа Владимир Векленко на оперативном совещании по вопросам подготовки к зиме.
На территории Раменского городского округа – более 1,5 тыс. многоквартирных домов. 44 управляющих организаций готовят их к отопительному периоду по утверждённому план-графику.
«К 19 августа управляющие организации подписали и подгрузили в систему АИС ГЖИ МО 873 паспорта. Это 55% от общего объёма. На подписи у ресурсно-снабжающих организаций –183 паспорта. Они будут подписаны и подгружены до конца недели. К 15 сентября УК планируют завершить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду», – рассказал Векленко, слова которого приводят в пресс-службе администрации городского округа.
Также на территории Раменского городского округа – 178 многоквартирных дома, в которых Фонд капремонта Московской области проводит ремонт. Капремонт уже завершён в 73 домах, ещё в 28 МКД ведутся работы. Завершить работы планируется до 31 декабря.

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